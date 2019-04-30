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30.04.2019 09:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Малых станет больше

В Ростовской области обсуждают, как увеличить число занятых в бизнесе
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 95(7853)
В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Ростовской области к 2024 году нужно увеличить число занятых в этой сфере до 735 тысяч человек. По данным регионального портала "Малый и средний бизнес Дона", в сентябре прошлого года в регионе насчитывалось около 53 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых было занято 324 тысячи работников.

На первом инсайт-форуме делового сообщества, который прошел на днях в донской столице, министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко рассказал, за счет кого планируется пополнять ряды донских бизнесменов.

В первую очередь, потенциальные предприниматели и их работники - это выпускники вузов и ссузов, а также старшеклассники. По мнению министра, среди молодежи много активных, рукастых ребят, которые готовы начать свое дело, если помочь им информационно. И здесь нужен непрерывный диалог власти, представителей бизнес-сообщества, работодателей и вузов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Кадровый вопрос для небольших предприятий - один из самых острых, - говорит глава общественной организации "Женщины бизнеса" Татьяна Нечепаева. - Поэтому члены нашей организации уже инициировали несколько совместных проектов с вузами, нацеленных на подготовку сотрудников, необходимых нашим женщинам - руководителям. Кроме того, на некоторых предприятиях открыты собственные учебные центры.

Еще одна категория - это люди, которые так или иначе уже находятся в бизнесе. Прежде всего, рост здесь могут обеспечить как раз те самые самозанятые, которые легализуются. А вторая категория - это уже действующий бизнес, готовый расти и развиваться, открывая новые рабочие места.

Кстати, по единодушному мнению бизнесменов, собравшихся на инсайт-форуме, чтобы число предпринимателей действительно росло, нужно не только снижать административные барьеры и увеличивать объем поддержки МСП, но и активно популяризировать это направление. По словам представителя сообщества социальных предпринимателей Ирины Гусевой, в последнее время Росстат фиксирует снижение уровня доверия к предпринимателям. Между тем есть огромное число успешных бизнесменов, занимающихся в том числе и социальным предпринимательством. По мнению Гусевой, о таких людях нужно как можно чаще рассказывать, возможно, на региональном уровне стоит регулярно выпускать каталог самых интересных бизнес-историй.

Тем временем

Ростовская область может войти в число пилотных регионов, где действует налог для самозанятых. О том, что этот вопрос сейчас обсуждается в донском правительстве, сообщила министр финансов региона Лилия Федотова. Сейчас налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. В эту категорию попадают репетиторы, парикмахеры, люди, ухаживающие за пожилыми людьми, таксисты, домработницы и няни. При этом годовой доход самозанятого, который хочет получить право на спецрежим, не должен превышать 2,4 миллиона рублей, и у него не должно быть наемных рабочих. Ставка налога для работающих по этой схеме составляет четыре процента для физических лиц и шесть - для юридических. По словам Максима Папушенко, если будет принято решение войти в число пилотных регионов, это не даст глобального экономического роста, так как самозанятые и сегодня вовлечены в экономику и для них это фактически станет получением официального статуса.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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