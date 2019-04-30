Региональный комитет природных ресурсов предлагал разработать такие схемы всем крупнейшим городам области, но далеко не все проявили к этому интерес. А по некоторым муниципалитетам схемы до сих пор не утверждены. К примеру, в Волгограде сейчас, по официальным данным, около 13,6 тысячи гектаров леса. Но, по информации облкомприроды, в действительности осталась только половина. Причем потери произошли лишь за последнее десятилетие. Сейчас мэрия подготовила новую схему, в которую вошли все 100 процентов прежних лесопосадок. Растительность на опустевших участках, конечно, можно восстановить, если здесь не появятся новые микрорайоны. Ведь если до утверждения схемы землю включат в какой-то проект застройки, вывести ее оттуда будет очень сложно.
- И никаких дополнительных затрат и процедур, кроме постановки участков на кадастровый учет, при утверждении схем не потребуется. Защитный пояс в народном понимании окольцовывает город. Но реальное кольцо создать сложно. Будем стараться добавлять зеленые территории к тем, что уже есть. Если начнут выделять какие-то федеральные средства, сможем на них претендовать. И тогда потребуется разработка дополнительной документации, - прокомментировал зампредседателя облкомприроды Александр Кузенко.
В Волжском в схему включили почти 400 гектаров, в Михайловке - около 160, в Урюпинске - 646. Проекты прошли общественные слушания, вскоре их направят в областную думу, которая должна утвердить границы лесопарковых зон.
- Нужно добиваться договоренности с крупными предприятиями, чтобы они тоже поддерживали санитарно-защитные зоны. Было бы разумно использовать софинансирование со стороны предприятий, - считает представитель общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев. - Можно сажать деревья не за счет государства, а выдавать, например, излишки саженцев, которые есть во многих лесофондах, всем желающим.
Впрочем, не все так просто. Сейчас в Волгоградской области шесть лесопитомников общей площадью 84 гектара. На начало 2017 года только 20 из них были вовлечены в оборот. Регион удалось обеспечить посадочным материалом только на 37 процентов. Сейчас задействовано уже 42 гектара. И собственные нужды обеспечиваются на 70 процентов.
Между тем появляются и частные инициативы озеленения муниципалитетов. К примеру, в Урюпинске, который в основном состоит из частных жилых домов, школьники на приусадебном участке высеивают саженцы, а затем рассаживают молодые деревца на улицах города.
Николай Сергеев, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области:
- Сейчас наша позиция - сохранить то, что есть. Затем надо ставить вопрос о концепции озеленения, ведь бюджетные деньги выделяются только на хорошо проработанные проекты. Тогда у региона будет больше шансов победить в федеральных конкурсах.