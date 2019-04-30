В Волгоградской области вокруг городов Волжского, Михайловки и Урюпинска создадут лесопарковые зоны. Точнее, уже существующие здесь участки леса получат защитный статус, благодаря чему вести застройку на этих территориях будет невозможно.

Региональный комитет природных ресурсов предлагал разработать такие схемы всем крупнейшим городам области, но далеко не все проявили к этому интерес. А по некоторым муниципалитетам схемы до сих пор не утверждены. К примеру, в Волгограде сейчас, по официальным данным, около 13,6 тысячи гектаров леса. Но, по информации облкомприроды, в действительности осталась только половина. Причем потери произошли лишь за последнее десятилетие. Сейчас мэрия подготовила новую схему, в которую вошли все 100 процентов прежних лесопосадок. Растительность на опустевших участках, конечно, можно восстановить, если здесь не появятся новые микрорайоны. Ведь если до утверждения схемы землю включат в какой-то проект застройки, вывести ее оттуда будет очень сложно.

- И никаких дополнительных затрат и процедур, кроме постановки участков на кадастровый учет, при утверждении схем не потребуется. Защитный пояс в народном понимании окольцовывает город. Но реальное кольцо создать сложно. Будем стараться добавлять зеленые территории к тем, что уже есть. Если начнут выделять какие-то федеральные средства, сможем на них претендовать. И тогда потребуется разработка дополнительной документации, - прокомментировал зампредседателя облкомприроды Александр Кузенко.

В Волжском в схему включили почти 400 гектаров, в Михайловке - около 160, в Урюпинске - 646. Проекты прошли общественные слушания, вскоре их направят в областную думу, которая должна утвердить границы лесопарковых зон.

- Нужно добиваться договоренности с крупными предприятиями, чтобы они тоже поддерживали санитарно-защитные зоны. Было бы разумно использовать софинансирование со стороны предприятий, - считает представитель общественной организации "Зеленый патруль" Ярослав Князев. - Можно сажать деревья не за счет государства, а выдавать, например, излишки саженцев, которые есть во многих лесофондах, всем желающим.

Впрочем, не все так просто. Сейчас в Волгоградской области шесть лесопитомников общей площадью 84 гектара. На начало 2017 года только 20 из них были вовлечены в оборот. Регион удалось обеспечить посадочным материалом только на 37 процентов. Сейчас задействовано уже 42 гектара. И собственные нужды обеспечиваются на 70 процентов.

Между тем появляются и частные инициативы озеленения муниципалитетов. К примеру, в Урюпинске, который в основном состоит из частных жилых домов, школьники на приусадебном участке высеивают саженцы, а затем рассаживают молодые деревца на улицах города.

Мнение

Николай Сергеев, заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области:

- Сейчас наша позиция - сохранить то, что есть. Затем надо ставить вопрос о концепции озеленения, ведь бюджетные деньги выделяются только на хорошо проработанные проекты. Тогда у региона будет больше шансов победить в федеральных конкурсах.