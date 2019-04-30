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30.04.2019 15:01
Проект: В регионах

Восток Ростовской области получит "мясную" специализацию

Текст: Сергей Терентьев
Восточные районы Ростовской области считаются зоной рискованного земледелия. Урожайность пшеницы и подсолнечника здесь всегда заметно ниже, чем в других регионах Дона. Зато имеются огромные пастбища, пригодные для разведения мясного скота. Поэтому по инициативе правительства региона здесь был создан так называемый мясной кластер. О том, какие проблемы есть у местных животноводов, и как областные власти могут помочь в развитии отрасли, обсудили на совещании под руководством первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

В восточных районах сосредоточено 83 процента "мясных" коров и 67 процентов овец Ростовской области. Однако местные убойные цехи загружены всего лишь на четверть от своих мощностей, рассказал на встрече министр сельского хозяйства региона Константин Рачаловский. В основном это связано с обилием "черных перекупщиков", которые по дешевке скупают скот и вывозят его на переработку в другие регионы.

- Большая часть скота вывозится в живом весе за пределы области, реализация такого часто идет без ветеринарных документов. Это не только приводит к недополучению прибыли в регионе, но и несет угрозу распространения опасных болезней животных. В том числе общих и для человека, - рассказал министр. - Для увеличения загрузки мясоперерабатывающие предприятия области вынуждены закупать сырье в других регионах. Хотя видно, что производится достаточный объем в живом весе, - говорит и Виктор Гончаров.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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Чтобы исправить ситуацию, донские власти намерены, с одной стороны, ужесточить контроль над перевозками живого скота, а с другой - ввести дополнительные виды господдержки. Например, уже в ближайшем будущем из областного бюджета будут выплачивать субсидии на каждый килограмм мяса, произведенный на Дону и сданный на местные мясокомбинаты. По предварительным данным, эта сумма составит 30 рублей за килограмм. Кроме того, появятся новые субсидии для кооперативов, которые занимались бы откормом скота, производством комбикормов и переработкой отходов животноводства.

- Так как мы находимся на границе, очень много мяса вывозится в соседние регионы, нам тяжело конкурировать с теневыми игроками рынка. Ведь им не нужно оформлять никакие документы, нести санитарно-ветеринарные расходы, платить налоги и так далее, - говорит глава мясокомбината "Восток" Зинаида Карпенко. - Мы могли бы 12 тысяч тонн мяса в год, однако за первый квартал переработали всего 1800 тонн. Такие субсидии от областного правительства нам бы очень помогли!

Кстати

На Дону начался массовый сев яровых культур. На сегодняшний день засеяно уже более 760 тысяч гектаров, это более 40% от запланированного. Как говорят эксперты, состояние озимых тоже пока не внушает опасений. Если погода не подкачает, в этом году аграрии могут собрать не меньше прошлогоднего. Это один из лучших результатов за всю историю Ростовской области. Абсолютный рекорд региона, напомним, был побит в 2017 году - более 13,5 миллиона тонн зерна.

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