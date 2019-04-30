Какая погода будет на Урале в майские праздники

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается значительное потепление.

Так, на Среднем Урале отрицательная температура будет только ближайшей ночью.

- Первого мая ожидается 4-9 градусов тепла. Потом еще теплее. Из осадков 3 мая возможен дождь, снега в выходные не предвидится. Днем будет 11-15 тепла, и 6-11 градусов ночью. С 5 мая по 11 будет очень теплая даже для мая погода: ночью от 7 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 22. Будет сухо, - рассказала "РГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила, что в прошлом году погода в майские праздники была прохладнее, шел дождь.

- Раз в этом году будет теплее, значит, и веселее, - говорит Галина Шепоренко.

На Южном Урале и Курганской областях будет сухо и тепло. С 5 мая прогнозируют настоящее лето: до 20-25 градусов тепла. Осадки маловероятны. Возможен дождь 3 мая на севере Челябинской области.