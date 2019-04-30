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30.04.2019 12:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Какая погода будет на Урале в майские праздники

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

В Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается значительное потепление.

Так, на Среднем Урале отрицательная температура будет только ближайшей ночью.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Первого мая ожидается 4-9 градусов тепла. Потом еще теплее. Из осадков 3 мая возможен дождь, снега в выходные не предвидится. Днем будет 11-15 тепла, и 6-11 градусов ночью. С 5 мая по 11 будет очень теплая даже для мая погода: ночью от 7 до 13 градусов тепла, днем от 15 до 22. Будет сухо, - рассказала "РГ" главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Она отметила, что в прошлом году погода в майские праздники была прохладнее, шел дождь.

- Раз в этом году будет теплее, значит, и веселее, - говорит Галина Шепоренко.

На Южном Урале и Курганской областях будет сухо и тепло. С 5 мая прогнозируют настоящее лето: до 20-25 градусов тепла. Осадки маловероятны. Возможен дождь 3 мая на севере Челябинской области.

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