Уральскими разработками в области высоких технологий заинтересовались в Китае. Сразу шесть компаний из КНР приобрели IT-оборудование для управления "умными домами", созданное в Нижнем Тагиле.

- Основной компонент устройства - программная прошивка. Софт позволяет серверу выполнять роль "мозга". Над продуктом мы активно работали с 2016 года, вышли на международный рынок, сейчас тагильские высокие технологии признали в Китае, - рассказал корреспонденту "РГ" представитель компании Виктор Зайцев.

Уральцы поставляют программное обеспечение уже в несколько десятков стран, но Китай для них - новый рынок. И очень насыщенный. До сих пор в качестве "мозгов" "умного" дома в Поднебесной использовали софт из США или местных производителей. Заинтересовались уральским продуктом после сравнительного тестирования системы с аналогами: наша показала себя более стабильной в работе.

По словам Валерия Пиличева, заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Китай сегодня замыкает первую тройку стран, куда уральцы потенциально могут увеличить несырьевые поставки. Опережают его лишь Казахстан и Беларусь. Среди наиболее перспективных экспортных товаров электроника, медицинские изделия, обработанная древесина и продукты питания, в том числе замороженные фрукты, овощи, грибы. А вот самые неожиданные контракты были заключены на продажу состаренной древесины в Чехию для изготовления винтажной мебели и сборных домокомплектов из клееного бруса - в Индии из них построят элитный поселок в горах.

Иностранцы интересуются российской электроникой, медицинскими изделиями, обработанной древесиной и продуктами питания

- Российский экспортный центр (РЭЦ) ежегодно формирует перечень инструментов поддержки, куда можно направлять федеральные средства. Мы опрашиваем бизнесменов и выбираем самые востребованные. Как правило, это участие в зарубежной бизнес-миссии, выставке-ярмарке, консультирование по юридическому и финансовому обеспечению экспортных сделок, таможенному оформлению, сертификации в другой стране. А также обучение и помощь в поиске потенциальных рынков сбыта, переводе сайтов и других материалов на иностранные языки. Если крупные компании способны сделать это своими силами, то у малых зачастую просто нет возможности держать в штате юристов и бухгалтеров по внешнеэкономической деятельности, - рассказал Пиличев.

- Одна из главных проблем российских экспортеров - слабое интернет-присутствие в странах поставки. Мы много лет были закрытой страной, зарубежные потребители даже не знают, что мы можем сделать, как и где эту продукцию найти. Элементарно не все поставщики свободно владеют английским, чтобы состоялся первый контакт, - отмечает Евгений Максимов, предприниматель из Заречного.

Он занимается производством изделий из листовых термопластов для химически агрессивных сред. Около 90 процентов продукции уходит за пределы Свердловской области, за рубеж - десять процентов. В 2017-м компанию Максимова даже признали экспортным прорывом года: его основными потребителями являются предприятия цветной металлургии, гальванические производства и золотодобывающие корпорации СНГ и Китая.

По словам предпринимателя, один из главных экспортных трендов сегодня - кооперация производителей отдельных видов оборудования для общей поставки технологической линии или целого завода "под ключ".

Другой тренд - постепенное увеличение доли сервиса в структуре экспорта. По данным Минэкономразвития РФ и РЭЦ, в 2018 году экспорт услуг из России вырос на 7,6 процента и составил 65 миллиардов долларов. Лидером являются транспортные перевозки, за ними следуют туризм, строительство, IT и телекоммуникации.

Тем временем

В Свердловской области начался прием заявок на конкурс "Лучший экспортер-2019". В этот раз в нем шесть номинаций, две новые: "Гуру экспорта" и "Экспортер в сфере услуг". Подавать заявки предприниматели могут до 25 июля. Подведут итоги осенью.