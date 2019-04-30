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30.04.2019 15:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале назвали лучший юношеский музыкальный коллектив

Текст: Константин Балагаев
Фото: Татьяна Андреева

Жюри огласило результаты конкурса на международном музыкальном фестивале "Земля - наш общий дом", который прошел в Екатеринбурге.

Гран-при самого престижного на Урале творческого соревнования увлеченных музыкой ребят присуждено оркестру русских народных инструментов "Малахит" екатеринбургской детской музыкальной школы № 12 имени Прокофьева под руководством Виктора и Ларисы Волоховых.

Фото: rosgvard.ru
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В номинации инструментальная музыка первое место занял оркестр китайских национальных инструментов "Обаяние ритма" из Пекина, в хореографии победа отдана ансамблю национального танца "Ширин" из узбекистанского Навои, в хоровом пении первенство разделили детский хор "Кармина" из чешского Ческе-Будеёвице и "Камерный хор "Рондо" детской школы искусства № 4 "АртСозвездие" Екатеринбурга. Среди фольклорных коллективов жюри признало лучшим ансамбль "Алов" школы искусств имени Кара Караева из азербайджанского Баку.

Праздник музыки, дружбы и мира традиционно организует Свердловская государственная детская филармония. Каждые два года он собирает самых талантливых, энергичных и влюбленных в своё дело ребят со всего мира. В этом году в фестивале примяли участие коллективы из Азербайджана, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Монголии, Туниса, Узбекистана, Чехии, и конечно, России: Бурятии, Башкортостана, Крыма, ХМАО, и Свердловской области.

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