На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков

В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии. По версии следствия, партия была приготовлена для незаконного сбыта, сообщили во вторник в следственном управлении СК по региону.

- В апреле челябинской полицией задержаны трое сотрудников регионального управления Росгвардии, у которых при задержании изъяты наркотические средства в особо крупном размере, приготовленные для сбыта, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют по делу оперативное сопровождение.

Росгвардейцам уже предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). По ходатайству следствия все трое арестованы.