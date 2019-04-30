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30.04.2019 14:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников

Текст: Екатерина Призова

Три десятка пожилых жителей челябинского поселка Старокамышинск стали жертвами аферистов: некие предприимчивые люди в форме под видом работников сферы ЖКХ обманом выудили у пенсионеров деньги якобы на замену оборудования.

Злоумышленники в поселке орудовали три дня. За это время они в сумме собрали с доверчивых одиноких стариков около 150 тысяч рублей.

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Как передает телеканал ОТР, мошенники представлялись сотрудниками газовой или водопроводной службы, предлагали проверить технику, а заявляли, что надо срочно менять приборы. Под этим предлогом они брали с владельцев жилья аванс и исчезали.

Пенсионерка Анна Титова отдала обманщикам четыре тысячи рублей. Говорит, явился человек в форме, сказал, что требуется замена счетчиков и пропал с деньгами. "Потом я позвонила в энергоуправление, там мне сказали, что никто из их сотрудников на наш адрес не должен был приезжать", - сетует женщина.

После инцидентов в поселке объединились старшие по подъездам: они ходят по квартирам пенсионеров и рассказывают, как не попасться на уловки аферистов, предупреждают, не верить удостоверениям, а сразу звонить в отделение коммунальной организации.

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