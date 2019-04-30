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30.04.2019 06:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дикий турист на дикой тропе

Почему экологи против массовых экскурсий в заповедники
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 95(7853)
Экотуризм в последнее время стал очень популярным. Некоторым путешественникам не нравятся национальные парки, потому что там много посетителей и все маршруты уже известны, поэтому растет интерес к заповедникам. Мы узнали, как развивается такой бизнес в Уральском регионе и помогает ли он сохранять окружающую среду.

Совсем недавно в Минприроды РФ презентовали проект "Великий Уральский путь", который хотят реализовать на территории шести субъектов и 14 федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

- Планируется создать сеть партнеров и совместно развивать экотуризм в каждом регионе, например, создавать туристические базы, гостиницы для путешественников. Так можно будет распределить потоки туристов и снизить нагрузку с природных территорий, у которых нет возможности принимать много людей, - отмечает директор ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" Рафиля Бакирова.

Фото: AFP/OLI SCARFF
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По ее словам, в прошлом году оренбуржские заповедники посетило чуть более тысячи туристов, что связано с реинтродукцией лошади Пржевальского (заселение диких животных и растений определенного вида на территорию, где они ранее обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли.  - Прим. ред.). Обычно же посетителей немного, приезжают в основном жители региона и ученые - сказывается удаленность заповедников и невозможность долго пребывать на маршруте.

- У нас действуют два турмаршрута - по реке Сосьва и на главный Уральский хребет, но они пользуются небольшим спросом. Наша основная задача - сохранить уникальные и типичные экосистемы, поэтому массовый туризм необходимо развивать в первую очередь в национальных парках и на сопредельных территориях. Делаем упор на просвещение: ежегодно проводим бесплатные экологические школы для детей и взрослых, - рассказывает директор расположенного в Свердловской области заповедника "Денежкин Камень" Анна Квашнина.

На содержание этой территории, которая тоже участвует в проекте "Великий Уральский путь", выделяется 17 миллионов рублей в год из федерального бюджета. Помимо охраны, они расходуются на создание условий для познавательного туризма. Также организация может получать внебюджетные средства за счет оказания платных услуг, выдачи разрешений на посещение (платный вход), экскурсий и пожертвований.

В заповедниках Оренбуржья стоимость экскурсий варьируется от 300 рублей с человека до 3000 рублей с группы, при этом гостям предлагают транспортные услуги, размещение в доме-кордоне или палатке. Экотуризм требует привлечения инвестиций, уверены директора ООПТ, но для этого необходима заинтересованность турфирм и других компаний, профессионально занимающихся туристическим бизнесом.

На Алтае конные тургруппы почти уничтожили растительность в ущельях и по берегам рек. Та же участь может постигнуть заповедники, если не воспитывать бережное отношение к ним

- Под тропы для туристов, маршруты и иную инфраструктуру отводится не более пяти процентов территории. Там посетителей знакомят с дикой природой и деятельностью заповедника сотрудники отдела экологического просвещения и познавательного туризма, иногда их сопровождают государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, - поясняет Рафиля Бакирова. - Бюджетных средств хватает только на самое необходимое, дополнительный же доход помогает обеспечить деятельность учреждения, к примеру, закупить новое оборудование или улучшить охрану.

По мнению Антона Ширяева, ведущего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН, вопрос дополнительного заработка для ООПТ стоит остро. Администрации природных территорий пытаются развивать экотуризм, так как им спускают распоряжение "сверху", при этом рядовые сотрудники категорически против новшества, ведь кадров и так не хватает, а тут еще приходится тратить время на деятельность, никак не связанную с охраной природы.

Фото: wikimedia.org
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Ряду заповедников, считает эксперт, придают статус национальных парков намеренно - для законного допуска туристов. Между тем это может отрицательно повлиять на окружающую среду. На неохраняемых территориях Алтая, где проходят конные турмаршруты, дикая природа давно превратилась в подобие городских газонов, а во многих ущельях, вдоль берегов горных рек и озер почти полностью уничтожена растительность. Такая участь может постигнуть и природные объекты, если не воспитывать бережное отношение к ним.

Анна Квашнина тоже убеждена, что массовое посещение пагубно влияет на состояние природных памятников. Она отмечает, что гора Денежкин Камень, на которую запретили подниматься в 1991 году, сейчас выглядит гораздо лучше, чем открытый Конжаковский Камень.

- В южной части России экотуризм развивать проще: там есть дороги и инфраструктура, платежеспособный спрос и предложения в виде однодневных экскурсий, где не надо заходить глубоко в лес. А в таежных регионах много не заработаешь, ведь ООПТ находятся на большом удалении от городов. В этом плане у Оренбуржья и "Шайтан-Тау" возможностей куда больше, - подчеркивает Антон Ширяев.

По словам руководителей заповедников, для развития настоящего экотуризма, который не наносит ущерб среде и нацелен на экологическое просвещение, важно объединить усилия всех сторон: сотрудников ООПТ, представителей бизнеса и самих посетителей.

P.S.

Губернаторы Свердловской и Оренбургской областей предложили объединить местные заповедники, чтобы помочь продвижению экотуризма, но министр природы и экологии России эту идею не одобрил из-за удаленности территорий друг от друга.

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