Опека над животными активно развивается в зоопарках всего мира, и уральские предприниматели не остались в стороне.

Екатеринбургский зоопарк, муниципальное бюджетное учреждение культуры, можно рассматривать как средний бизнес: 184 сотрудника, годовой оборот - около ста миллионов рублей. В 2016-м было 95 миллионов, причем 24 процента из них субсидировал бюджет города, остальное поступило через кассу. В зоопарке Челябинска расклад иной: из 120 миллионов годового бюджета субсидируются 69,3 (58 процентов - расходы на корм, зарплату, коммуналку, ГСМ). При этом площадь екатеринбургского зоопарка - всего 2,7 гектара, челябинского - 27, из которой эксплуатируется 8,7. Посетителей при этом больше в Екатеринбурге: 590 тысяч человек в год против 429 тысяч.

- Мы метеозависимы, - объясняет "разбег" Елена Пшеницына, начальник отдела Челябинского зоопарка. - В субботу ясно - три тысячи человек пришло, в воскресенье дождь - и всего 700. У нас один небольшой теплый павильон, а в Екатеринбурге - трехэтажный, большая часть коллекции находится в комфортных для гостей помещениях.

Патронаж - еще один источник дохода, который не зависит от погоды, но пока струится слабым ручейком. Опекуном животного может стать любой человек или организация. Скажем, московский зоопарк заключил более 300 договоров: целый класс опекает зайца-беляка, девочка поддерживает белку на свои карманные расходы, жертвуя около 30 тысяч рублей в год. Иногда родители оформляют опекунство для детей, которые просят купить кенгуру или дикобраза.

На Урале такая форма пожертвований только развивается: в Челябинске попечителей нашло с десяток животных, в Екатеринбурге - в два раза больше. Так, одно южноуральское адвокатское бюро уже несколько лет поддерживает полярную сову.

- У нас любые вопросы решаются демократически. Сову выбрали голосованием, почти единогласно, - рассказала "РГ" адвокат Екатерина Туманова. - Возможно, потому что хищники ассоциируются с борьбой, а мы нацелены на мирное урегулирование споров. Наверное, сыграли свою роль мифологические архетипы: сова - символ мудрости.

Нефтяники патронируют всех белых медведей, которые содержатся в зоопарках страны, в том числе на Урале. Для Умки и Айны капитально отремонтировали вольер. В Екатеринбурге авиакомпания, которая в свое время привезла сюда львов, крокодилов и таких экзотических животных, как галаго и трубкозубов, взяла под крыло амурских тигров. "Газпром" - венценосных журавлей. Пару дальневосточных леопардов, которых в природе осталось полсотни, опекает руководство строительного рынка. Насекомоядного ежа взяла под покровительство екатеринбургская федерация киокусинкай, а баскетбольный клуб - свой талисман, лису обыкновенную.

Агрохолдинг поделил подопечных на бренды: овощной курирует любителей томатов, огурцов и листового салата - кенгуру и красного вари, молочный - бенгальскую тигрицу с редким белым окрасом, а сырная марка - общительных и трогательных сурикатов. Тепличное хозяйство поставляет животным свыше 14 тонн свежих овощей в год на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Хищники едят сравнительно мало: им не надо, как каким-нибудь насекомоядным, поглощать столько пищи, сколько они весят, 200-килограммовый амурский тигр съедает всего 14 кило мяса в день. По данным портала госзакупок, говядину - четвертины мороженых туш - зоопарк приобретает по 200 рублей за килограмм. Патронат мелких животных обходится дешевле, взять шефство над рыбой или пауком можно за 1-3 тысячи в месяц.

- Мы это делаем больше для себя - приятно участвовать в таком деле. Питомца выбрали из-за названия и интеллекта, - сообщил "РГ" Денис Шибаев из психоаналитического центра, опекающего Эдипова тамарина.

- В жизни должны быть не только деньги и бизнес, но и братья наши меньшие, - рассуждает Сергей Мкртчян, директор ЧОПа, который больше пяти лет "спонсирует" кайманов.

Питание животных затратно, к примеру, научно сбалансированный рацион приматов включает более 40 ингредиентов: от фруктов и молочных продуктов до печени и насекомых. Эти расходы практически равны коммунальным и тоже зависят от времени года.

- Сейчас, когда выходят из зимней спячки медведи, барсуки, ежи, траты увеличиваются, - объясняет директор екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

С марта по сентябрь обитатели зоосада съедают 17 тонн говядины, почти пять тонн минтая и горбуши, около 14 тонн фруктов, более 36 тонн овощей - набегает немалая сумма в 7,8 миллиона рублей. Плюс хлеб, крупы и молочная продукция.

Заметим, что продукты требуются только свежие, качественные, поставки "скоропорта" - ежедневные. Чемпионом спроса является морковь, ее животные потребляют больше всего, 14 тонн за полгода. А еще семь тонн капусты и три свеклы, картошка по популярности занимает четвертое место (1,3 тонны). На ура уходят тонны яблок, бананов, груш, винограда. А вот лимоны животные не любят: их нужно всего килограмм в месяц.