В Югре планируют восстановить популяцию сибирского осетра

Популяция сибирского осетра в нашей стране продолжает сокращаться. Этот ценный вид внесен в Красную книгу. Власти Югры поставили задачу не только сохранить, но и восстановить популяцию сибирского осетра. Более того, эта экологическая задача стоит сегодня для региона в числе приоритетных.

Об этом сообщила заместитель губернатора Югры Галина Максимова в ходе заседания, посвященного реализации приоритетного проекта "Сохранение и восстановление сибирского осетра". Отметим, этот проект входит составной частью в федеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

Заместитель губернатора напомнила, что обязанность по выполнению компенсационных мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов закреплена в действующем законодательстве.

Иными словами, восполнять потери рыбы, в том числе и сибирского осетра, должны предприятия-природопользователи, которые ведут на территории региона свою деятельность.

Но при этом, по словам Галины Максимовой, эффективность реализации мер по восстановлению ресурсов зависит от возможностей и, по большому счету, - желания этих предприятий.

- Природопользователям предоставлена возможность пойти по пути наименьшего сопротивления, - выпускать в качестве компенсации мальков малоценных пород, - сообщила Галина Максимова. - Дело в том, что в нормативно-правовых актах существуют определенные ограничения, не позволяющие планомерно реализовывать мероприятия по производству и выпуску биоресурсов ценных пород. Поэтому мы направили предложения в группу Госсовета о внесении изменений в эти документы. Я считаю, назрела необходимость пересмотреть подход к этой работе.

В свою очередь руководитель природнадзора Югры Сергей Пикунов отметил, что в последнее время наметился некоторый тренд к увеличению численности осетра, благодаря реализации охранных мероприятий, выпуску молоди, искусственному воспроизводству. То же касается и обского чира.

- Компании разрабатывают долгосрочные природоохранные программы, мероприятия на год - этот тот инструментарий, который сработает, и объемы компенсационного воспроизводства должны войти в долгосрочные программы, - продолжил Сергей Пикунов. - Уже пять компаний заключили соответствующие соглашения либо находятся на стадии подписания - "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь", "Славнефть - Мегионнефтегаз", "Газпромнефть", "Роснефть", "Сургутнефтегаз".

Директор регионального департамента промышленности Кирилл Зайцев добавил, что для компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания, в Югре реализуются мероприятия по искусственному воспроизводству. Так, мощности Югорского рыбоводного завода по выпуску осетровых составляют до 500 тысяч штук. При этом планируется увеличение объемов выпуска до 5 миллионов осетровых в год к 2023 году. Кроме того, предприятие способно выпустить в 2019 году около шести миллионов штук, но и здесь к 2023 году запланирован рост до 25 миллионов штук.

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В 2018 году объем выпускаемых водных биоресурсов в Югре составил 462 миллиона 800 тысяч штук. По сравнению с годом ранее этот показатель увеличился на три процента. Из общего количества выпущенной в минувшем году молоди 437 миллионов составила пелядь, 11 миллионов - чир, почти 8,5 миллиона - муксун, 2,11 миллиона - осетр, 1,2 миллиона - сиг-пыжьян, 449 тысяч - стерлядь.