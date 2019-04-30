Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина

В городе Заводоуковск в Тюменской области местный житель устроил беспорядочную стрельбу недалеко от магазина.

Инцидент случился накануне вечером. В полицию сообщили, что из здания торгового предприятия вышел вооруженный мужчина. Он зашел в частный дом на улице Шоссейная, после чего за оградой начали раздаваться очень похожие на выстрелы хлопки.

"Правоохранительные органы задержали живущего по этому адресу безработного и ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности мужчину1977 года рождения. У него изъяли похожий на оружие предмет - его передали на экспертизу", - сообщает МВД Тюменской области.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главка Светлану Новик, задержанный был нетрезв, кроме того, по предварительным данным, он психически болен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ).