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30.04.2019 09:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина

Текст: Екатерина Призова

В городе Заводоуковск в Тюменской области местный житель устроил беспорядочную стрельбу недалеко от магазина.

Инцидент случился накануне вечером. В полицию сообщили, что из здания торгового предприятия вышел вооруженный мужчина. Он зашел в частный дом на улице Шоссейная, после чего за оградой начали раздаваться очень похожие на выстрелы хлопки.

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"Правоохранительные органы задержали живущего по этому адресу безработного и ранее уже привлекавшего к уголовной ответственности мужчину1977 года рождения. У него изъяли похожий на оружие предмет - его передали на экспертизу", - сообщает МВД Тюменской области.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы главка Светлану Новик, задержанный был нетрезв, кроме того, по предварительным данным, он психически болен.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ).

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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