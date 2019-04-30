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30.04.2019 05:00
Рубрика: Общество

Родители стали нанимать себе репетиторов по школьным программам

Текст: Марина Гусенко
Родители российских школьников начали нанимать себе репетиторов, чтобы не уступать детям в знании школьных предметов. Тратят они на свое обучение до 144 тысяч рублей за год, посчитали специалисты образовательного сервиса Tutor.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наибольшей популярностью среди школьных предметов у родителей пользуются английский язык (его изучают 23 процентов от числа родителей, берущих уроки у репетиторов). На втором месте - русский язык (16 процентов), потом следует математика - 15 процентов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Более двух третей родителей из двух тысяч опрошенных сервисом Tutor признались, что не всегда сами понимают домашние задания своих детей.

Одна из главных причин в повышении спроса на онлайн-сервисы с репетиторами среди родителей - ежегодное изменение образовательных программ, а повышенный спрос на английский язык говорит о том, что занятия в больших классах не дают возможности ученикам получать должную практику, уточняют в Tutor.

Стоимость обучения варьируется в зависимости от предмета. Так, изучение иностранных языков стоит в среднем полторы тысячи рублей в час. Средний период подготовки - 96 занятий за год. Получается, 144 тысячи рублей в год.

Фото: iStock
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Русский язык, как и математика, стоят чуть дешевле - тысячу рублей в час. А если ребенок готовится к олимпиаде и родитель вместе с ним - вдвое дороже, две тысячи в час. Правда, на подготовку к олимпиаде требуется в среднем 32 часа, значит, стоит такой курс в среднем 64 тысячи рублей.

В Европе уже несколько лет отмечается схожая тенденция: родители тоже начинают заниматься с репетиторами. Изменение школьных программ во многих европейских странах приводит к тому, что они сначала сами пытаются понять предмет, а уже потом обращаются к репетиторам за помощью детям. Некоторые родители предпочитают сами все объяснять своим детям.

Завершилась Всероссийская олимпиада школьников
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