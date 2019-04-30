Роспотребнадзор дал советы, как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов по выбору ингредиентов для шашлыка.

Первым делом рекомендуется покупать продукты в стационарных магазинах. Стоит изучить сопроводительную документацию, в том числе - накладную на мясо, сертификат соответствия, ветеринарную справку на мясо. Все эти документы должны быть у продавца. Выбирая охлажденное мясо, нужно обратить внимание на его запах (которые не должен быть неприятным) и внешний вид. Если от мяса идет запах затхлости, сырости, химии, гнили, брать его не стоит.

По внешнему виду свежее охлажденное мясо должно быть сухим, но глянцевым, чуть поблескивающим, равномерного цвета. Также оно не должно быть липким, влажным и не должно сочиться кровью. Если мясо темное, вероятно, оно старое. В Роспотребнадзоре предупреждают: прежде, чем купить кусок мяса, разверните его - внутри не должно быть жира, жил. Случается, что размороженное мясо выдают за охлажденное. Как не ошибиться? На него нужно надавить, оно должно быть упругим.

Размороженное мясо более интенсивного цвета, рыхлой консистенции, из него выходит красный мясной сок. Замороженное мясо тоже подходит для шашлыка, но блюдо будет менее вкусным. Если мясо было заморожено повторно, покупать его не стоит. Произошло ли это с мясом, можно понять, прикоснувшись к нему и подержав палец несколько секунд. При нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное - окраску не изменит.

Подробности по выбору мяса можно прочитать на сайте Роспотребнадзора.