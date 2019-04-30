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30.04.2019 02:00
Рубрика: Экономика

Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск

Текст: Ольга Игнатова
Сегодня у россиян сокращенный рабочий день. Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час. Также будет и в среду, 8 мая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почему только на час? Эта норма, пояснила "РГ" профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Любовь Храпылина, сложилась исторически по договоренности между профсоюзами и работодателями.

Фото: iStock
Отдыхать на майские праздники будет меньше половины россиян

Если же внутри трудового коллектива работодатель хочет установить свои правила, то ему никто не мешает этого сделать. Он может перед праздниками как распустить весь коллектив, так и заставить работать полный день. А вот не продлить отпуск, если он совпал с выходными или праздничными днями, работодатель не может. В трудовом законодательстве четко закреплено: если отпуск пришелся на праздники, то он продлевается на количество праздничных дней.

Их в этом мае - девять. Сначала россияне будут отдыхать пять дней с 1 по 5 мая включительно. Первая рабочая неделя мая будет короткой. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая) рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, а дальше снова длинные выходные - с 9 по 12 мая включительно.

При этом, так как длинные выходные утверждены проставлением правительства, за них начисляется зарплата в полном объеме. То есть мы будем отдыхать, а денежка продолжит "капать". В короткие предпраздничные дни зарплата тоже не урезается.

Фото: istockphoto.com
Пенсию в мае принесут на несколько дней раньше

Однако, как уточнила "РГ" Любовь Храпылина, если у человека работа сдельная, то есть его зарплата напрямую зависит от выработки, тогда он получит деньги именно за столько рабочих часов или произведенной продукции, за сколько оговорено в трудовом договоре. Это, например, относится к различным сборочным производствам, всевозможным образовательным услугам. Торговля и сфера услуг также живут своей жизнью. Там независимо от праздников зарплата зависит от выработки - то есть продаж и интенсивности оказываемых услуг. Не захочет салон красоты делать в праздники красивые прически, значит, его сотрудники потеряют в деньгах.

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