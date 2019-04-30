Россияне два дня будут работать на час меньше и смогут продлить отпуск

Сегодня у россиян сокращенный рабочий день. Как пояснили "Российской газете" в Роструде, так как 30 апреля является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час. Также будет и в среду, 8 мая.

Почему только на час? Эта норма, пояснила "РГ" профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы Любовь Храпылина, сложилась исторически по договоренности между профсоюзами и работодателями.

Если же внутри трудового коллектива работодатель хочет установить свои правила, то ему никто не мешает этого сделать. Он может перед праздниками как распустить весь коллектив, так и заставить работать полный день. А вот не продлить отпуск, если он совпал с выходными или праздничными днями, работодатель не может. В трудовом законодательстве четко закреплено: если отпуск пришелся на праздники, то он продлевается на количество праздничных дней.

Их в этом мае - девять. Сначала россияне будут отдыхать пять дней с 1 по 5 мая включительно. Первая рабочая неделя мая будет короткой. В связи с празднованием Дня Победы (9 мая) рабочими днями будут 6, 7, 8 мая, а дальше снова длинные выходные - с 9 по 12 мая включительно.

При этом, так как длинные выходные утверждены проставлением правительства, за них начисляется зарплата в полном объеме. То есть мы будем отдыхать, а денежка продолжит "капать". В короткие предпраздничные дни зарплата тоже не урезается.

Однако, как уточнила "РГ" Любовь Храпылина, если у человека работа сдельная, то есть его зарплата напрямую зависит от выработки, тогда он получит деньги именно за столько рабочих часов или произведенной продукции, за сколько оговорено в трудовом договоре. Это, например, относится к различным сборочным производствам, всевозможным образовательным услугам. Торговля и сфера услуг также живут своей жизнью. Там независимо от праздников зарплата зависит от выработки - то есть продаж и интенсивности оказываемых услуг. Не захочет салон красоты делать в праздники красивые прически, значит, его сотрудники потеряют в деньгах.