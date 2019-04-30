Россияне отложили все дела до окончания майских праздников

Сервисы бесплатных объявлений отметили, что с середины апреля в 2,3 раза выросло количество объявлений со словами "после майских". Больше всего таких предложений появилось в конце апреля (29 и 30 числа).

Каждое третье объявление с пометкой "после майских" приходится на категорию животные, каждое восьмое на товары для дома и дачи (12 процентов), а также недвижимость (11 процентов).

Россияне все также готовы продавать эти товары, но просят по возможности не беспокоить их во время майских праздников, рассказали “РГ" в сервисе объявлений Юла.

Продавцы мужской одежды готовы в 2 раза реже идти на контакт во время майских праздников по сравнению с женской.

Есть и владельцы, которые не любят откладывать дела на потом. Меньше всего просьб "давайте после майских" в объявлениях, связанных с продажей автомобилей, мотоциклов и спецтехники, телефонов и планшетов. Также, чаще всего на майских праздниках продавцы готовы пообщаться с предложениями услуг по ремонту и строительству.