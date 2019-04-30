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30.04.2019 18:45
Рубрика: Экономика

РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ

Текст: Евгений Гайва

РЖД и авиакомпании в мае предоставят бесплатный проезд ветеранам ВОВ по случаю празднования годовщины Победы.

Для оформления железнодорожного билета нужно предоставить удостоверение личности ветерана, а также документ, подтверждающий право на льготный проезд. Акция продлится в течение всего мая текущего года. Бесплатный проезд возможен по России, в том числе на скоростных поездах "Сапсан" и "Ласточка", рассказали в пресс-службе РЖД.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Вместе с ветераном или инвалидом ВОВ бесплатно может проехать один сопровождающий. При этом плата не будет взиматься за сервисные услуги, постельное белье.

Для участников Великой Отечественной войны и несовершеннолетних узников фашизма на время празднования Дня Победы льготу на перелет ежегодно дают и российские авиакомпании. Некоторые - даже в страны СНГ и Европы.

У каждой авиакомпании свои требования к оформлению льготных авиабилетов для ветеранов. Есть перевозчики, которые не оформляют авиабилеты бесплатно, а предоставляют большие скидки.

Экономика Транспорт Общественный транспорт День Победы
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