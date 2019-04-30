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30.04.2019 16:07
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин вдохновляет молодежь на новые достижения

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия и Китай: главное", 30 апреля в Пекине прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию "Движения 4 мая". Выступая на собрании, генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин призвал современную китайскую молодежь горячо любить свою страну, заботься о человечестве, стремиться к великому возрождению китайской нации, прилагать усилия для совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" и построения сообщества единой судьбы.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

4 мая 1919 года, перед лицом дипломатической уступки и поражения правительства Бэйяна на Парижской мирной конференции, молодые представители передовой интеллигенции Китая начали великое патриотическое революционное движение, которое спустя некоторое время охватило всю страну. Жители каждого из регионов Китая активно участвовали в этом движении, которое спасло китайскую нацию в переломный момент ее истории. Это движение ускорило распространение марксизма в Китае.

Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Пять предложений, которые усилят открытость КНР

По мнению китайского лидера, "Движение 4 мая" представляет собой не только великое социально-революционное, идейно-просветительное движение и движение за новую культуру, оно стало началом "великого похода" за возрождение китайской нации. "Благодаря "Движению 4 мая" китайская молодежь узнала о своей силе, весь китайский народ узнал о своей силе" - отметил Си Цзиньпин. Он подчеркнул: практика показывает, что китайская молодежь имеет высокие идеалы, глубокую любовь к семье и родине и обладает великим творческим потенциалом. Она всегда является ведущей силой в реализации великого возрождения китайской нации.

В этом году отмечается 100-летие "Движения 4 мая" и 70-я годовщина образования КНР. Более чем за 40 лет проведения в стране политики реформ и открытости удалось совершить огромный рывок. Китай стал второй крупнейшей экономикой мира, попрощавшись со слабостью и позором страны. Однако, на новом этапе осуществления великого возрождения китайской нации, современной молодежи Китая нужно действовать оперативно и ответственно. Именно поэтому председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность развития духа упорной и самоотверженной борьбы китайской молодежи.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин - о реализации инициативы "Один пояс и один путь"

Высший руководитель Китая уделяет повышенное внимание работе, связанной с молодежью. Он подружился с молодежью - и китайской, и зарубежной. Он многократно подчеркивал, что "если у молодежи все хорошо, то процветает и государство, если молодежь сильна, то и государство сильное". Недавно он ответил на письмо учеников одной из школ американского штата Иллинойс, призвав их содействовать дружбе между народами Китая и США. Он также пожелал им усердно трудиться и добиться больших успехов в изучении китайского языка. Ведь иностранный язык поможет им лучше узнать Китай, познакомиться с еще большим количеством китайских друзей, а также общаться с людьми в других странах. В ходе второго Форума на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь", который недавно завершился в Пекине, по инициативе китайского правительства было подписано 26 соглашений о сотрудничестве, 5 из них связаны с молодежью.

Новое поколение талантливых молодых людей должно созидать и поддерживать социализм. Они должны быть трудолюбивыми, всесторонне развиваться в нравственном, умственном, физическом, эстетическом отношении. Это важнейшая стратегическая задача, связанная с будущим и судьбой Китая. Для этого председатель КНР Си Цзиньпин требует, чтобы комитеты КПК и правительства всех ступеней и все слои общества стали близкими друзьями и проводниками молодежи. Он подчеркнул, что "создание социалистической модернизированной державы, осуществление великого возрождения китайской нации - это эстафетный бег. Мы делаем все возможное, чтобы создать для молодежи лучшие условия, и надеемся, что нынешнее молодое поколение в будущем добьется еще больших успехов".

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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