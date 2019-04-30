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30.04.2019 11:11
Рубрика: В мире

Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении от престола императора Японии Акихито. Сообщение премьера было зачитано 30 апреля в прямом эфире телеканала NHK генеральным секретарем кабинета министров Ёсихидэ Сугой.

Как было сказано в сообщении, Его величество слагает свои полномочия в соответствии с положениями специального закона. "Мы помним о том, как в течение тридцати лет правления Его величество император и Ее величество императрица всегда были вместе с народом. Хотелось бы воспользоваться этим случаем, чтобы еще раз выразить им сердечную благодарность", говорится в обращении премьер-министра.

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30 апреля целый день в императорском дворце в Токио проходят церемонии, связанные с уходом 85-летнего императора Акихито. Официально он станет "почетным императором" (специальный титул для ушедшего на покой монарха) в полночь с 30 апреля на 1 мая по токийскому времени. С полуночи 1 мая императором становится наследный принц Нарухито (59 лет).

Император Акихито принял в 2016 году решение отречься от престола в связи с ухудшением здоровья. "Я опасаюсь, что мне будет сложно исполнять свои обязанности из-за снижения работоспособности", пояснил Его величество свое решение.

Поскольку конституция Японии предполагает только пожизненное пребывание монарха на Хризантемовом троне, для того, чтобы Акихито смог уйти на покой, пришлось принимать специальный закон, причем действие этого закона не распространяется на его преемников.

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С утра 30 апреля во дворце прошел ряд синтоистских церемоний. Император Акихито, являющийся духовным лидером синтоистов, уведомил богиню солнца Аматэрасу-Омиками, которая считается прародительницей императорского рода Японии, самого старого из ныне существующих, о своем намерении отречься от престола. Затем Его величеству предстоит еще ряд церемоний. Ожидается, что они будут закончены примерно в 19 часов по токийскому времени (13 часов мск) 30 апреля.

В частности, вечером пройдет государственная церемония отречения. В специальных ларцах на эту церемонию доставят меч и яшмовое ожерелье - священные регалии японских монархов.

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