Сколько будут стоить доллар и евро к концу недели

На прошлой неделе российская валюта значительно подешевела к доллару и евро из-за снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Рубль не получил особой поддержки и от налогового периода, давление на его курс также усилила подешевевшая нефть. Однако на этой неделе российская валюта способна отыграть часть потерь, допускают аналитики.

Факторами поддержки спроса на рисковые активы в ближайшие дни могут выступить данные по производственному сектору Китая, а также торговые переговоры между Китаем и США, которые начинаются во вторник, 30 апреля, отмечают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

В среднесрочной перспективе поддержку российской валюте окажет более мягкая риторика со стороны Банка России, которая продолжит стимулировать спрос на облигации федерального займа, оказывая положительное влияние на рубль, считают они. Основное условие для реализации такого сценария - сохранение относительной стабильности на глобальных финансовых рынках, а также отсутствие серьезного ужесточения санкционной риторики против России, подчеркивают Евдокимова и Жирнов.

При этом в Турции и Аргентине сохраняется давление на местные валюты, указывают аналитики FxPro. В прошлом году это дважды становилось причиной распродажи на рынках и затрагивало рубль, отмечают они. На этот раз шансы повторения подобного сценария вновь довольно высоки, считают в FxPro.

По их мнению, близость к пиковым значениям заставляет с осторожностью смотреть на развитие тенденции роста на рынках Азии и США. Если это движение будет продолжено, то рублю предстоит дальнейшее ослабление в рамках тренда прошлой недели. К субботе вполне возможно будет прийти к курсу доллара 65,5 рубля и евро - 73,5 рубля, полагают аналитики FxPro.