Скончалась режиссер Наталия Красноярская

Режиссер мимического ансамбля Большого театра, последняя ученица знаменитого оперного режиссера Бориса Покровского Наталия Красноярская скончалась на 71-м году жизни. Последние 43 года она работала в ГАБТ, придя в театр сразу после института.

"Как режиссер мимического ансамбля она принимала участие в работе практически над всеми спектаклями театра", - напомнили на сайте ГАБТ.

Гражданская панихида намечена на субботу, 4 мая, с 10:00 до 11:30 в атриуме Вспомогательного корпуса. Похороны должны пройти на Перепечинском кладбище около 15:00.