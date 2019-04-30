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30.04.2019 15:30
Рубрика: В мире
Проект: Наука

В Гималаях найдены очередные "следы снежного человека"

Текст: Николай Грищенко

В Гималаях индийские военные обнаружили следы, которые, как предполагается, принадлежат снежному человеку - йети. Об этом участники альпинистской экспедиции сообщили в Twitter. В сообщении отмечается, что таинственные следы мифического Йети найдены неподалеку от базового лагеря на горе Макалу. Они достигают гигантского размета 32 дюйма в длину (81 сантиметр) и 15 дюймов в ширину (38 сантиметров). Цепочка следов снежного человека была сфотографирована и записана на видео. Результаты переданы научным экспертам для дальнейшего исследования.

Хотя открытие было сделано девятого апреля, но сообщили об этом лишь через десять дней. Причина задержки - сомнения, которые одолевали индийских военных альпинистов.

Фото: iStock
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Сообщение о новых доказательствах существования снежного человека вызвало многочисленную критику среди пользователей интернета. Многие считают, что следы оставлены медведем. Тем не менее пост ретвитнули свыше шести тысяч человек.

Как сообщает издание Times of India, впервые сообщения о легендарном обитателе гор на границе между Непалом и Китаем появились в 1920-х годах. В 1950-е годы британский исследователь Эрик Шиптон во время восхождения на Эверест впервые сфотографировал таинственные гигантские следы. После чего поиском неуловимого животного занялись ученые и уфологи разных стран, но безрезультатно. Большинство обнаруженных свидетельств существования Йети принадлежало медведям.

Справка "РГ"

Гора Макалу - имеет высоту 8481 метров и считается одной из самых высоких в мире. Она расположена в восточной части хребта Махалангур-Гимал, в центральных Гималаях, на границе Непала с Китаем.

Среди альпинистов Макалу считается самой трудной для восхождения горой, так как при покорении вершины успеха добиваются менее 30 процента экспедиций.

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