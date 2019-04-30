Стала известна дата боя Нурмагомедова и Порье

В сообщении, опубликованном промоушеном, не сказано прямо, что участником главного боя вечера будет именно Нурмагомедов. Но глава UFC Дана Уайт заявил, что главным поединком будет титульный бой. А сам же Уайт ранее подтверждал, что Хабиб будет проводить защиту титула в сентябре, об этом же говорил и Нурмагомедов. Сопоставить данные - дело несложное.

Соперник непобежденного россиянина уже известен, им станет американец Дастин Порье. Он ранее завоевал титул временного чемпиона, побив соотечественника Макса Холлоуэя.