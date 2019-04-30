Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер Юлия Тимошенко.

"Я требую немедленной отставки министра Ревы с должности. Правительство должно официально извиниться перед всеми украинцами, а сотрудники правоохранительных органов - адекватно отреагировать на подобные высказывания", - говорится в сообщении Тимошенко в социальной сети Facebook.

Поводом для такого высказывания стало интервью Ревы телеканалу BBC. В нем, комментируя ситуацию с пенсионным обеспечением жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, он грубо их оскорбил. В частности, ТАСС приводит слова "мерзость" и "негодяи".

По словам Тимошенко, такое поведение государственного министра угрожает национальным интересам страны и негативно отражается на имидже правительства. "Потому что высказывания министра - это уже не личная глупость, а позиция официальной правительственной структуры. Структуры, которая призвана защищать граждан Украины и заботиться об их интересах", - посетовала она.

Она добавила, что именно такая позиция и привела "нынешнюю власть" Украины к поражению на президентских выборах.