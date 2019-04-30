Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго, наложенного ранее на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Соответствующий указ американский лидер подписал в понедельник, сообщили в Белом доме.

В документе Трамп подчеркивает, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, что позволяет "значительно сократить закупки у Ирана иностранными финансовыми организациями", - цитирует ТАСС. Американский лидер также пообещал "пристально следить за ситуацией".

Ранее, 22 апреля президент США решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, которые были возобновлены в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но все же согласился в течение полугода разрешить приобретение иранских энергоносителей Индии, Китаю, Турции, Южной Корее и Японии.

Китай раскритиковал односторонние санкции США против Ирана, выразив уверенность, что действия американской стороны только усиливают нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей.

В МИД РФ восприняли заявления США по поводу Ирана с "особой тревогой", поскольку Вашингтон уже не скрывает, что стремится подчинить своей воле другие страны. В министерстве добавили, что Соединенные Штаты намерены свергнуть неугодное им правительство ближневосточного государства.