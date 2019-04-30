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30.04.2019 19:55
Рубрика: Общество

Врачи связали ухудшение обоняния с риском скорой смерти

Текст: Майя Бирюкова

Резкое падение чувствительности к запахам свидетельствует о 50-процентном риске умереть в ближайшие десять лет. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine.

Американский врач-эпидемиолог Хонглей Чен из университета Мичигана предположил, что обоняние может быть связано с состоянием иммунной системы или расстройствами психики, пишет The Guardian. Группа ученых под его руководством изучила данные 2300 человек в возрасте от 71 до 82 лет, эксперимент охватил 13-летний период. Специалисты изучили их чувствительность к 12 наиболее распространенным запахам - к примеру, аромату клубники. За каждый правильно идентифицированный запах участники получали баллы. После чего их распределили в три группы - с плохим, умеренным и хорошим обонянием.

Фото: iStock
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К концу 13-го года после начала исследования 1211 участников эксперимента скончались. Авторы эксперимента приняли во внимание не только чувствительность к запахам, но и причины смерти, возраст, пол, расу, наличие вредных привычек и общее состояние здоровья.

У пожилых людей с плохим обонянием риск умереть в ближайшие 10 лет составил 46 процентов. Причем эти люди не имели серьезных диагнозов вроде Паркинсона или болезни Альцгеймера и имели хорошее здоровье на момент начала исследования.

Ученые давно знают, что плохое обоняние зачастую связано с нейродегеративными заболеваниями. Однако то, что оно может свидетельствовать о риске внезапной смерти - информация новая. И как признают сами исследователи, пока необъяснимая. Кроме того, пока нет данных по молодым людям, насколько эта тенденция характерна для них.

- Мы поняли, что потеря обоняния у пожилых людей - это более важный сигнал, чем принято было думать. Включение скрининга на чувствительность к запахам для них могло бы стать хорошей врачебной практикой, - считает Хонглей Чен. Он намерен и дальше исследовать эту тему, чтобы понять причины такого явления, и рекомендует в любом случае обращаться к врачу тем, кто заметил у себя подобные симптомы.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Приволжье
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