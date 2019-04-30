Аудиторы не исключили вариант прекращения деятельности Utair

Одна из крупнейших авиакомпаний России - Utair - может приостановить деятельность из-за сложной финансовой ситуации.

В заключении независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности авиакомпании за 2018 год, в частности, говорится, что по итогам прошлого года чистые убытки перевозчика составили почти 22 млрд рублей. Отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд рублей. Это ставит под сомнение возможность непрерывного продолжения работы компании.

В то же время в официальном сообщении самой авиакомпании указывается, что за прошлый год ее выручка составила 83,6 млрд рублей (+10 процентов к 2017 г.) Но из-за роста топливных издержек, дефицита летного состава и ослабления рубля операционные расходы росли быстрее выручки и составили 78,8 млрд рублей (+15,5 процентов к 2017 г.). Поэтому операционная прибыль по итогам 2018 года составила 4,8 миллиарда.

Сейчас Utair проводит комплексную реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить в 2019 году. "В планах на 2019 год - наращивать доходность вертолетного сегмента и реструктурировать долг авиакомпании, чтобы вернуться в режим получения прибыли за счет пассажирских перевозок" - комментирует ситуацию генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

По итогам 2018 года Utair стала победителем премии "Крылья России". Она перевезла 7,9 млн пассажиров (+8,7 процента ), в маршрутной сети компании более 60 уникальных маршрутов. Компания специализируется на региональных перевозках. Второй год подряд Utair возглавляет рейтинг пунктуальности: 99,18 процента рейсов выполнены точно по расписанию или с минимальными задержками.