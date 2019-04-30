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30.04.2019 10:44

Utair опровергла информацию о прекращении деятельности

Текст: Ольга Игнатова
Одна из крупнейших авиакомпаний России - Utair - опровергла появившуюся в СМИ информацию о прекращении деятельности и намерена совершать все полеты по расписанию. Об этом говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

До этого авиакомпания опубликовала заключение независимого аудитора о консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, в котором, в частности, говорится, что по итогам прошлого года чистые убытки перевозчика составили почти 22 млрд рублей. Отрицательные чистые активы Utair увеличились до 30,58 млрд рублей. Это, как следует из заключения, ставит под сомнение возможность непрерывного продолжения работы компании.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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В то же время в официальном сообщении самой авиакомпании указывается, что за прошлый год ее выручка составила 83,6 млрд рублей (+10 процентов к 2017 г.) Но из-за роста топливных издержек, дефицита летного состава и ослабления рубля операционные расходы росли быстрее выручки и составили 78,8 млрд рублей (+15,5 процентов к 2017 г.). Поэтому операционная прибыль по итогам 2018 года составила 4,8 миллиарда.

Сейчас Utair проводит комплексную реструктуризацию долговых обязательств, которую планирует завершить в 2019 году. "В планах на 2019 год - наращивать доходность вертолетного сегмента и реструктурировать долг авиакомпании, чтобы вернуться в режим получения прибыли за счет пассажирских перевозок" - комментирует ситуацию генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

Фото: iStock
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По итогам 2018 года Utair стала победителем премии "Крылья России". Она перевезла 7,9 млн пассажиров (+8,7 процента ), в маршрутной сети компании более 60 уникальных маршрутов. Компания специализируется на региональных перевозках. Второй год подряд Utair возглавляет рейтинг пунктуальности: 99,18 процента рейсов выполнены точно по расписанию или с минимальными задержками.

В компании признают, что приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам.

"Компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершён на 31 декабря 2018 года", - уточняется в пресс-релизе компании.

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