В Гамбурге автомобиль протаранил здание, 9 пострадавших

Водитель автомобиля Mersedes въехал в галерею Kaufhof в Гамбурге. Об этом сообщает 30 апреля немецкое издание Bild.

Согласно первоначальным данным полиции, пострадали девять человек, однако их число может увеличиться.

Как рассказали свидетели, машина пробила витрину, проехала через отдел сумок и остановилась только перед атриумом, наполовину нависнув над магазином на нижнем этаже, где посетители в это время выбирали одежду.

По предварительным данным, за рулем находился пенсионер, который не справился с управлением.