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30.04.2019 14:05
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили заявления о "неожиданном ударе" Зеленского

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали заявление военного советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о "неожиданном ударе", который якобы может нанести Киев.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Ранее советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в интервью изданию "Апостроф" заявил о готовности Киева ударить "там, где не ожидают".

Заявление наталкивает на мысли о том, что неожиданный удар Киев "нанесет прежде всего по тем гражданам, которые голосовали за перемены в лучшую сторону, стабильность и прекращение гражданской войны", считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует RT.

Впрочем, пока преждевременно прислушиваться к заявлениям представителей штаба Зеленского, заметил Водолацкий. Он напомнил, что советника "по сути, еще и нет как такового, потому что Зеленский не вступил в должность". Парламентарий, кроме того, назвал цель такого рода высказываний: "Так называемые советники сегодня стараются высказывать собственные мнения, чтобы заручиться поддержкой западных кураторов, которые, по их представлению, будут помогать новому президенту формировать все силовые органы".

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