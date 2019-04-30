В Японии проходит церемония отречения императора от престола

В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола. В настоящее время монарх завершил соответствующие религиозные и семейные ритуалы.

Император Акихито в высокой старинной шапке и уникальном облачении коричневого цвета, посетил на территории дворцового комплекса три святилища, передает телерадиокомпания NHK. Они посвящены богине Солнца Аматэрасу, другим японским императорам и синтоистским богам.

Монарший трон первого мая займет наследный принц Нарухито, которому сейчас 59 лет. В стране наступит новая эпоха под названием Рэйва, которая придет на смену периоду Хэйсэй.

Акихито уходит в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья, которые не позволяют ему справляться с большим объемом церемониальных и иных функций. О своем решении уйти на покой монарх объявил в августе 2016 года.

Национальный парламент после проведения серьезной дискуссии на экспертном уровне был вынужден принять специальный закон, позволяющий Акихито при жизни отречься от престола. В последний раз в Японии монарх проходил подобную процедуру в 1817 году.

Церемония отречения продолжится в 17 часов в дворцовом зале "Мацу-но-ма", куда принесут императорские регалии: священное зеркало, меч и яшмовое украшение магатама. Император обратится с посланием к нации, после чего монарх и его супруга Митико будут освобождены от всех публичных обязанностей.

Напомним, что Акихито занял трон седьмого января 1989 года. Он исполнял обязанности монарха более 30 лет. В этот период император активно ездил по стране, в том числе посещал пострадавшие от стихии регионы. В каждой из 47 японских префектур он побывал минимум дважды.

Акихито всегда призывал народ к миру. В декабре прошлого года он признался, что удовлетворен тем, что за время его нахождения на троне Япония не участвовала ни в одной войне.