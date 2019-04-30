В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито

В японской префектуре Акита на северо-западе острова Хонсю 29 апреля зацвели сакуры, посаженные в 1934 году в честь рождения наследного принца Цуги, ставшего затем императором Акихито, который сегодня отрекается от престола, пишет японская газета Asahi.

Двухкилометровая аллея из 400 японских вишен тянется вдоль реки Хинокинаигава в районе города Сэнбоку. Это место очень популярно среди любителей "ханами" - любования цветущей сакурой.

Что интересно, по прогнозу сакура в префектуре Акита должна была зацвести на десять дней раньше. "Такое впечатление, что эти деревья специально ждали окончания правления императора Акихито, чтобы подчеркнуть торжественность момента", - говорят местные жители и туристы.