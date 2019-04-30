В Казахстане открылся XIV конгресс русистов

"Великий и могучий" в Казахстане представляет собой ценный лингвистический капитал. Он является культурным наследием для нескольких поколений жителей страны", - говорится в приветственном послании заместителя главы правительства Казахстана Гульшары Абдыкаликовой членам Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Вице-премьер напомнила, что русский язык является одним из языков ООН. А в Казахстане он играет важную роль языка межэтнического общения и обладает официальным статусом.

Гульшара Абдыкаликова отметила, что язык и культура каждого этноса - бесценное достояние республики. По её мнению, "многообразие этносов, проживающих в Казахстане, создало яркую языковую палитру, которая бережно хранится носителями этих языков, передаётся из поколения в поколение и постоянно находится в поле зрения государства".

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что знание русского языка для местных школьников гораздо важнее английского.