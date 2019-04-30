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30.04.2019 16:22
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

В Казахстане открылся XIV конгресс русистов

Текст: Елена Кухтенкова
XIV конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы открылся в Казахстане, сообщает информационное агентство News.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Великий и могучий" в Казахстане представляет собой ценный лингвистический капитал. Он является культурным наследием для нескольких поколений жителей страны", - говорится в приветственном послании заместителя главы правительства Казахстана Гульшары Абдыкаликовой членам Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Фото: iStock
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Вице-премьер напомнила, что русский язык является одним из языков ООН. А в Казахстане он играет важную роль языка межэтнического общения и обладает официальным статусом. 

Гульшара Абдыкаликова отметила, что язык и культура каждого этноса - бесценное достояние республики. По её мнению, "многообразие этносов, проживающих в Казахстане, создало яркую языковую палитру, которая бережно хранится носителями этих языков, передаётся из поколения в поколение и постоянно находится в поле зрения государства". 

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что знание русского языка для местных школьников гораздо важнее английского.

В мире экс-СССР Казахстан Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве
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