В Монголии русский язык изучается во всех школах

"Во всех монгольских школах изучается русский язык, язык Пушкина. Везде нужны умные, самостоятельные, творческие, совестливые люди", - пишет учитель русского языка и литературы из Монголии Сэндэма Доржиева в своем эссе "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер? Не мешают ли классики учить русский новому поколению?" на XIX Пушкинский конкурс "РГ".

Педагог напоминает, что интерес к Пушкину и его творчеству в Монголии особенно оживился в связи с пушкинскими днями в 1937 году, когда все народы Советского Союза отмечали столетие со дня смерти своего поэта. И отмечает, что с его произведениями большинство монгольского населения знакомо не только в переводах, но и в подлинниках.

Сегодня учителя-русисты стараются, чтобы пушкинское слово стало максимально доступным для монгольских школьников. "Конечно же, понять русскую литературу детям, изучающим русский язык как иностранный, трудно, но для преодоления трудностей существуем мы - русисты", - пишет учитель. По продвижению русского языка в Монголии русисты совместно с представительством Россотрудричества и с посольством России делают многое. "Ежегодно наши учащиеся участвуют в международных олимпиадах по русскому языку, чтобы получить квоты от Посольства РФ в Монголии на бесплатное обучение в ВУЗах России", - рассказывает Сэндема.

Как наиболее интересные и важные, она отмечает ежегодный конкурс чтецов "Читаем Пушкина на разных языках”, где поэта декламируют на монгольском, русском, английском, китайском, корейском языках. И выставку рисунков "Путешествие по сказкам Пушкина”, которая проводится 6 июня, в день рождения великого русского поэта.