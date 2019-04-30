В России популяризируют природный газ под брендом EcoGas

Сегодня для всех очевидно, что ключевая альтернатива дорожающим нефтяным видам топлива в России - это природный газ. Российские автопроизводители выпускают линейку транспорта на метане: от легковых автомобилей до техники специального назначения. В свою очередь, крупные энергетические компании и частный бизнес расширяют газозаправочную инфраструктуру, используя различные форматы создания сбытовых объектов: строят стационарные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), размещают передвижные автогазозаправщики, устанавливают блоки компримирования природного газа на АЗС и производственных площадках.

Лидирующую позицию по развитию рынка газомоторного топлива занимает "Газпром". Для системной работы в этом направлении создана компания "Газпром газомоторное топливо", обеспечивающая расширение использования природного газа в качестве моторного топлива. В качестве основного инструмента популяризации выступает бренд EcoGas.

EcoGas - автомобильное топливо, маркирующее природный газ для реализации через сеть АГНКС "Газпром". Ключевое преимущество использования природного газа под брендом EcoGas - доступная цена. 1 куб. м метана, эквивалентный по расходу 1 л. бензина, на АГНКС "Газпром" в среднем по России стоит 16 рублей.

В настоящее время природный газ является самым доступным экологически чистым видом автомобильного топлива. При использовании автомобильного топлива EcoGas объем вредных выхлопов транспорта до 10 раз ниже чем на нефтяных видах топлива. Высокое качество и безопасность автомобильного топлива EcoGas гарантировано современным высокотехнологичным оборудованием, используемым в газозаправочной сети "Газпром", которая насчитывает 309 объектов.

В целях расширения линейки техники, работающей на природном газе, "Газпромом" совместно с автопроизводителями реализуются совместные проекты по разработке, производству и продвижению газомоторной техники - EcoGas auto. Сегодня модельный ряд заводской техники на природном газе включает 229 моделей, в том числе 127 грузовых автомобилей, 43 единицы пассажирского транспорта, 36 единиц специальной техники, 19 моделей легкого коммерческого транспорта, 4 легковых автомобилей. Весь модельный ряд техники на природном газе представлен в каталоге и на сайте компании.

EcoGas racing - следующий этап сотрудничества с автопроизводителями в сфере развития технологий применения природного газа на транспорте и их тестирования в экстремальных условиях гонок. Совместно со спортивной командой "КАМАЗ-мастер" реализуется проект "Газовый КАМАЗ". Цель проекта: демонстрация возможностей и преимуществ использования природного газа в качестве моторного топлива.

Спортивный газомоторный грузовик неоднократно становился призером престижных российских и международных ралли. В 2018 году представлена новая модификация газового КАМАЗа с двигателем 16,16 л и газовым оборудованием третьего поколения.

Фото: Пресс-офис ООО "Газпром газомоторное топливо"

Еще одним проектом по использованию природного газа в автомобильном спорте является – газовая Нива (LADA 4X4 CNG Sport). Проект реализуется в сотрудничестве с Группой компаний «АТС» с 2017 года. Автомобиль принимает участие в российских ралли-рейдах.

Для создания комфортных условий по переходу к использованию природного газа в качестве моторного топлива в сети АГНКС "Газпром" реализуются маркетинговые программы. Участник программы для юридических лиц "Первый раз - первый газ" получает газовое оборудование (ГБО) в аренду на три года. Есть и другая программа - "ЭкоГаз - экономия для Вас!+", для ее участников компания "Газпром газомоторное топливо" частично компенсирует стоимость газобаллонного оборудования при установке в партнерском пункте по переоборудованию (ППТО), предоставляя топливную карту с лимитированным объемом: до 4000 куб. м для юридических лиц и до 35000 экобонусов (1 экобонус = 1 руб.) для физических лиц, которым можно оплатить 50% от стоимости топлива.Третья программа, в которой могут участвовать физические лица - EcoCity. Клиент устанавливает оборудование в одном из партнерских пунктов, а компания размещает рекламу с топливным брендом на борту переоборудованного автомобиля. За это клиент ежеквартально получает денежное вознаграждение. В рамках маркетинговых программ "Газпром газомоторное топливо" в период 2014-2018 гг на природный газ переведено 10 323 единицы техники.

"Использование природного газа в качестве автомобильного топлива - эффективное решение как для рядовых автолюбителей, так и для бизнеса. Действующая газозаправочная сеть "Газпром" в России уже позволяет беспрепятственно эксплуатировать личный и коммерческий транспорт на EcoGas практически по всей европейской части России. Наша стратегическая задача - обеспечить ключевые автомобильные маршруты необходимой газозаправочной инфраструктурой и сервисом", - отметил генеральный директор "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев.

Фото: Пресс-офис ООО "Газпром газомоторное топливо"

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