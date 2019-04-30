В российских водах началась укладка газопровода "Северный поток-2"

Судно Solitaire 30 апреля начало укладку газопровода "Северный поток-2" в российских водах, сообщили в компании Nord Stream.

Судно Solitaire будет выполнять работы по трубоукладке круглосуточно и без выходных. На его борту работает до 420 человек. В течение одного месяца планируется уложить 100 километров первой нитки газопровода в российских территориальных водах. Доставлять трубы будут из ближайшего логистического центра в Котке, Финляндия.

Строительные работы также в соответствии с графиком продолжаются на российском и германском береговых участках в начальной и конечной точках газотранспортной системы.

Кроме того, трубоукладочное судно Pioneering Spirit продолжает трубоукладку в исключительной экономической зоне Швеции. Уже уложено более 1 100 километров газопровода "Северный поток - 2", уточняется в сообщении.