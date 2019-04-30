В США задержан планировавший теракт бывший военный

В США сотрудники полиции и ФБР задержали мужчину, который планировал устроить теракты в Калифорнии - привести в действие несколько взрывных устройств. По данным газеты Los Angeles Times, 26-летний задержанный ранее служил в сухопутных войсках США.

Операция по его аресту прошла в пятницу вечером. Сотрудник правоохранительных органов, действовавший под прикрытием, передал подозреваемому муляж взрывного устройства. Мужчина был уверен, что это настоящая бомба и хотел начинить ее гвоздями.

По данным властей, одно из взрывных устройств задержанный планировал привести в действие в городе Лонг-Бич в южной части Калифорнии во время политического митинга. Мужчина также рассматривал возможность стрельбы в людном месте, пишет ТАСС.

Издание также сообщает, что задержанный ранее принял ислам и выступал в поддержку ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "ИГИЛ").