Видео: Балерины станцевали на МКС

Роскосмос опубликовал видео с балеринами, танцующими в макете Международной космической станции. Ролик дополнен космонавтами, проплывающими по коридорам МКС. Фоном для действа служит "Вапьс Цветов" из балета Петра Чайковского "Щелкунчик"

- Космос и балет - всегда были гордостью страны. Сегодня они встретились в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и на орбите Земли, - рассказали в госкорпорации.

В съемках видео приняли участие космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Прокопьев, солисты балетной группы Большого театра и ученики балетной школы-студии Егора Симачева.