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30 апреля 2019 г.

Постановление администрации Владимирской области от 30 апреля 2019 года № 320 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за I квартал 2019 года"

Дата подписания 30 апреля 2019 г.
Опубликован 30 апреля 2019 г.

B соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года № 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за первый квартал 2019 года в следующих размерах:

- на душу населения 10207 рублей;

- для трудоспособного населения 11123 рубля;

- пенсионеров 8613 рублей;

- детей 10209 рублей.

Использовать указанный прожиточный минимум для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и других установленных федеральным законом целей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин

 

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