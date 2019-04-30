Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Власти Венесуэлы в настоящее время подавляют выступление небольшой группы военных, вознамерившихся сменить власть. Об этом заявил 30 апреля министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, в настоящее время идет процесс обезвреживания "небольшой группы военных-предателей", которые заблокировали транспортную развязку Альтамира, чтобы совершить госпереворот. Недалеко от этого района находится авиабаза "Ла-Карлотта", на которой недавно выступал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Дистибуидор Альтамира - одна из самых загруженных транспортных развязок в Каракасе, расположенная в престижном районе венесуэльской столицы.

Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, остановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и "намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны".