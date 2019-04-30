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30.04.2019 11:34
Рубрика: Власть

Володин назвал самый важный закон в апреле

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый депутатами в апреле. По его словам, это поправки в 44-ФЗ - о контрактной системе. Нововведения носят комплексный характер.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Принятый закон направлен на сокращение сроков проведения государственных и муниципальных закупок и повышение их качества, - напомнил Вячеслав Володин, отвечая на вопросы сайта ГД. - Это будет способствовать эффективной реализации национальных проектов.

Кроме того, подчеркнул он, поправки, которые были приняты дополнительно, упростят конкурсные процедуры, в том числе для малого бизнеса, а также облегчат получение лекарств тяжелобольным людям.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Напомним, что документ в окончательном чтении был принят с учетом компромисса, который был достигнут в ходе дискуссии между главой правительства и депутатами. Ранее Дмитрий Медведев представил Госдуме отчет о работе кабмина за прошлый год, и законопроект о госзакупках стал одной из тем обсуждения.

В частности, согласно одной из поправок, закупку лекарств на сумму до 1 млн рублей можно будет осуществлять без проведения конкурсных процедур: речь идет о препаратах, которые назначаются по решению врачебной комиссии. В настоящее время такие закупки можно делать на сумму, не превышающую 200 тыс. рублей.

Между тем

Вячеслав Володин также рассказал, кто из депутатов был наиболее активен в зале пленарных заседаний в апреле. По его словам, это Николай Николаев (фракция "Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Сергей Жигарев (ЛДПР) и Федот Тумусов ("Справедливая Россия"). Отвечая на вопрос, работу какого комитета в этом месяце он может отметить, глава нижней палаты назвал Комитет по культуре.

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