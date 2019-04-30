Xiaomi наступают на пятки. Вышел дешевый и мощный конкурент новому Redmi

Китайская компания Oppo представила новую модификацию смартфона Realme 3 Pro, которая позиционируется как конкурент бюджетному флагману Redmi Note 7 Pro, выпущенному в конце февраля 2019 года.

На официальном сайте Realme стала доступна для заказа версия Realme 3 Pro с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Таким образом пользователи могут получить аппарат с расширенным объемом оперативной памяти, не доплачивая при этом за лишние гигабайты постоянного хранилища (которые, возможно, никогда не будут использоваться - с учетом наличия слота для карт microSD).

Увеличенный объем ОЗУ дает заметный прирост производительности и увеличивает плавность работы всей системы, позволяя умещать больше приложений в оперативной памяти без необходимости выгружать их.

Изначально и Redmi Note 7 Pro, и Realme 3 Pro были выпущены в модификациях 4/64 Гб и 6/128 Гб оперативной/постоянной памяти. Теперь у Realme есть "средний" вариант, которого пока нет у Xiaomi. Его стоимость составляет 15999 индийских рупий - это около 14800 рублей.

Версии смартфонов на 4/64 и 6/128 Гб у обоих производителей стоят одинаково - 13999 и 16999 рупий (13000 и 15800 рублей соответственно). Характеристики устройств весьма схожи, однако есть и отличия.