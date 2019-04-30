За что мы до сих пор любим фильмы Серджио Леоне

Непревзойденного создателя вестернов, итальянца Серджио Леоне трудно сравнить с его соотечественниками - неореалистом Витторио де Сикой, консерватором Франко Дзеффирелли или сюрреалистом Федерико Феллини. Очевидно одно - каждый из них гениален, и Леоне по праву встал в один ряд с великими режиссерами ХХ века как создатель жанра, получившего название "спагетти-вестерн".

"Спагетти" - по итальянскому происхождению (да-да, как бы банальна ни была ассоциация с макаронными изделиями), а "вестерн" - по сути своей. Фильмы Леоне вернули популярность претерпевающему упадок жанру (кстати, поначалу режиссер решил сыграть на любви соотечественников к Голливуду и даже заменил итальянские фамилии на американские) и, кажется, навсегда сформировали образ идеального вестерна у зрителей: бессмертная музыка Эннио Морриконе, пронзительные взгляды и оглушающие выстрелы. На картинах итальянца, ставшего при жизни классиком, учились Джон Ву, Квентин Тарантино, Стивен Спилберг.

Серджио Леоне не стало в этот день 30 лет назад. Режиссер внезапно скончался в возрасте 60 лет, не осуществив один из своих самых грандиозных - насколько мы можем судить по задумке - фильмов о блокадном Ленинграде. "РГ" вспоминает самые яркие работы Леоне, которыми мы наслаждаемся до сих пор.

"За пригоршню долларов", 1964

Первый фильм так называемой трилогии "За пригоршню долларов" был фактически снят за пригоршню долларов. В основу своей картины Леоне положил фильм японского режиссера Акиры Куросавы "Телохранитель", внеся некоторые стилистические изменения: заменил самураев на ковбоев, а Японию - на Дикий Запад. Меткого наемного стрелка, переходящего от одной враждующей семьи к другой, сыграл никому не известный молодой Клинт Иствуд. Сперва Леоне предлагал роль безымянного бродяги культовому актеру середины ХХ века Чарльзу Бронсону, однако тот лишь посмеялся над гонораром и отказался. К слову, бюджет фильма составил около 200 тысяч долларов, а сборы перевалили за 15 миллионов.

"На несколько долларов больше", 1965

В основе нового фильма оказался уже оригинальный сценарий Леоне, однако он все равно перекликался с предыдущей работой - не только названием, связанным с валютой, но и образом умеющего стрелять без промаха странника, которого на экране вновь воплотил Клинт Иствуд. В этой картине Леоне уже не пробует перо, а оттачивает свой стиль и осмысляет предыдущий опыт, поэтому уровень режиссуры, несомненно, растет по мере выхода частей "трилогии" на экраны. И неизменно то, за что мы так любим фильмы Леоне: охотники за головами, поединки, где в живых остается быстрейший, погони за преступниками и невероятный колорит Дикого Запада.

"Хороший, плохой, злой", 1966

Следующая картина Леоне не заставила себя ждать: уже через год после премьеры "На несколько долларов больше" на экраны вышла заключительная часть трилогии, которая до сих пор остается венцом творения режиссера, непостижимой классикой жанра. Эта лента считается приквелом к предыдущим фильмам трилогии, притом, что каждая из картин автономна. "Человек без имени" в своем фирменном пончо - герой Клинта Иствуда - по-прежнему один из образцовых персонажей вестерна: это собирательный образ человека, которому приходится бороться за место под солнцем и выживать любой ценой, когда над головой со свистом проносятся пули. В этой картине уже три главных героя: Клинт Иствуд - Ли Ван Клиф - Илай Уоллак (Хороший, Плохой, Злой соответственно).

"Однажды на Диком Западе", 1968

Дав обещание больше не возвращаться к вестерну после выхода "Хороший, плохой, злой", Леоне снял "Однажды на Диком Западе". И привлек к работе над сценарием гениев итальянской режиссуры. Бернардо Бертолуччи, который через два года после этой работы снимет своего знаменитого "Конформиста", и через четыре - "Последнее танго в Париже". А также Дарио Ардженто, короля хоррора-джалло, режиссера прекрасной "Суспирии". Вместе они вывели картину Леоне на новый уровень: в фильме уже четыре главных героя, в том числе женщина. Вдову Джилл Макбейн сыграла Клаудия Кардинале. Сыграть главного героя (персонаж Леоне вновь остался без имени) поначалу предложили Клинту Иствуду. Когда тот отказался, роль перешла Чарльзу Бронсону. Интересно, что в свое время тот отказался играть роль Иствуда в первом вестерне Леоне "За пригоршню долларов".

"Однажды в Америке", 1984

Эта лента поначалу была холодно принята американскими критиками и зрителями, но вины режиссера в этом не было - картина вышла на экраны в искаженной версии. Однако после восстановления первоначального хронометража и оригинальной структуры фильм признали очередным шедевром Леоне, который стал лебединой песнью режиссера. Он признавался, что это его любимый проект. Зритель увидел не просто разборки еврейской мафии, но узнал историю великой любви, большой дружбы и предательства во имя этой дружбы и вопреки этой дружбе. Этот гангстерский боевик Серджио Леоне с Робертом Де Ниро и Джеймсом Вудсом в главных ролях превратился в притчу, мотивом для которой послужила история, произошедшая однажды в Америке...