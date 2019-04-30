Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора Соединенных Штатов Род Розенстайн направил в понедельник президенту Дональду Трампу прошение об отставке.

"Я подаю прошение об отставке с 11 мая", - цитирует ТАСС. В письме, которое распространило министерство юстиции США, говорится о том, что средний срок пребывания на посту заместителя генпрокурора составляет 16 месяцев, и немногие оставались на нем дольше двух лет. Розенстайн благодарит Трампа за возможность работать в вашингтонской администрации, а также за вежливость и юмор. Он отметил и прогресс ведомства: "Производительность выросла, а преступность упала".

Первый замглавы министра планировал подать в отставку еще в марте, когда сенаторы утвердили кандидатуру Уильяма Барра на пост главы министерства юстиции. Но Барр попросил Розенстайна остаться до завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, чью работу ранее курировал Розенстайн. Трамп уже направил в Сенат Конгресса на утверждение кандидатуру преемника Розенстайна Джеффри Розена.