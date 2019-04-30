Правительство расширило список признаваемых зарубежных вузов

Новости

Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу" 18:15
Юная фигуристка Трусова выступит в образе "Матери драконов" 18:11
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра 18:06
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход 18:02
Мадуро призвал венесуэльцев к народной мобилизации 17:59
В Архангельской области впервые за пять лет зарегистрирована корь 17:55
Вышел трейлер сериала "Общество" - нового "Повелителя мух" 17:50
Губернатор Кубани за год заработал почти 2 млн рублей 17:50
Минпромторг рассекретил внедорожник Aurus Komendant 17:46
МИД РФ предупредил о беспорядках в Каракасе 17:46
В Петербурге с 1 мая откроется городская сеть велопроката 17:46
Грузовик украинских силовиков, груженый снарядами, подорвался на Донбассе 17:43
Скончался заслуженный артист России Дагун Омаев 17:30
Белорусские школьники победили на олимпиаде по химии в Петербурге 17:27
Саратовские таможенники спасли детенышей обезьян 17:25
У соведущего "Вечернего Урганта" Хрусталева отобрали права 17:25
Посольство РФ в Каракасе: Военные Венесуэлы поддерживают Мадуро 17:14
СК проверит нападение на ребенка в кузбасском супермаркете 17:11
Вышел первый трейлер фильма про культового синего ежа "Соник в кино" 17:05
Названы самые джазовые города России 17:02
В Астраханской области поймали самую большую воблу в России 16:57
В Кузбассе в мусорном баке нашли тело младенца 16:49
Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив 16:30
Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии 16:17
Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 17:36
Рубрика: Общество

Правительство расширило список признаваемых зарубежных вузов

Текст: Мария Агранович
Правительство утвердило новый перечень иностранных организаций, чьи ученые степени признают в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новый список зарубежных научных институтов и вузов пришел на смену старому, утвержденному в 2016 году. Перечень стал больше - теперь в нем 218  организаций. 

Что это за список? В него входят учреждения, одновременно входящие в одну из первых трех сотен позиций мировых вузовских рейтингов: Академический рейтинг (Academic Ranking of World Universities), Всемирный рейтинг университетов QS и рейтинг университетов мира Таймс (THE).

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Взять студенту академический отпуск будет проще

Ученая степень специалистов этих организаций будет признаваться в России без каких-либо дополнительных процедур.

В перечне 2019 года пять новых "участников". Это Технологический университет Квинсленда (Австралия), Брюссельский свободный университет (Бельгия), Университет штата Северная Каролина в г. Роли и Джорджтаунский университет (США), а также Университет короля Абдул-Азиза (Королевство Саудовская Аравия).

Признанием зарубежных ученых степеней в России занимается Высшая аттестационная комиссия (ВАК). Почему перечень так важен, "Российской газете" рассказал председатель ВАК, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов: 

 - Интернационализация университетов в настоящее время предусматривает не только высокую долю иностранных студентов, но и обязательное привлечение иностранных преподавателей и ученых. Но при приеме на работу иностранцев возникает вопрос: как признавать ученую степень, в частности PhD. Да, процедура признания через ВАК есть, но она очень сложная, многоступенчатая и занимает несколько месяцев! Все проще, когда есть утвержденный перечень университетов, который дает право автоматического признания ученых степеней. Это не только облегчает российским вузам прием высококлассных зарубежных профессоров, но и повышает заинтересованность последних. Уверен, данный перечень надо расширять. Мы хотим, чтобы в наши диссоветы входили крупнейшие иностранные ученые с высоким индексом Хирша (h-index), но они имеют только диплом PhD: у них нет степени кандидата или доктора наук. Например, лауреат Нобелевской премии - ученый с мировым именем, но он защитил диссертацию 30 лет назад и у него степень PhD. Признавая ученую степень зарубежного вуза, мы тем самым фактически аккредитуем его по данному показателю.

Напомним, что ученым из университетов, не попавших пока в перечень, для признания их ученых степеней необходимо   предоставить в установленном порядке переводы своих  документов, а также текст диссертации на русском языке. Диссертация проходит обсуждение ВАК.

Комментарии 

Владимир Никифоров, проректор по научной работе Университета ИТМО:

 - Наука по своей природе всегда была интернациональна. Взаимное признание научных степеней, безусловно, способствует расширению контактов, активизации сотрудничества между учеными, и любое движение в этом направлении можно только приветствовать. 

Перечень олимпиад и конкурсов на получение президентских грантов расширят

Кстати, по моему опыту взаимодействия с зарубежными университетами, в других странах вообще нет такого понятия, как государственное признание ученой степени. Коллегам достаточно ознакомиться с публикациями ученого, с его выступлениями на профильных конференциях, чтобы составить впечатление о том, соответствует ли он требованиям степени. Есть, пожалуй, только две области, очень чувствительные к признанию университетских дипломов: медицина и юриспруденция. Там действительно существуют жесткие правила, и это обосновано спецификой. Для всех остальных направлений - гуманитарных, технических, естественнонаучных - на мой взгляд, достаточно взаимного признания на уровне конкретных университетов, заинтересованных в сотрудничестве. 

Артём Рыкун, проректор по международной деятельности ТГУ:

- Данный шаг имеет как минимум два смысла. Во-первых, это ещё один аспект, по которому российские наука и образование интегрируются в мировую академическую среду. Устраняя препятствия для европейских учёных, желающих работать в России, мы обогащаем себя новыми идеями и получаем своеобразную гарантию от "инбридинга", который, к сожалению, остаётся весьма типичной болезнью. Кроме того, признавая степени и дипломы европейских университетов, мы открываем российский рынок труда для обладателей европейских дипломов, трудовых навыков и трудовой этики. А современный европейский рынок труда - рынок "голодный".  И возможное проникновение на российский рынок труда мотивированных и "голодных" до работы европейцев позволит приобрести дополнительный тонус и обладателям российских дипломов.

Иван Иорш, руководитель Международной научной лаборатории фотопроцессов в мезоскопических системах Университета ИТМО:

Фото: Pixabay
Шесть главных изменений, которые скоро произойдут в школах и вузах

 - Расширение перечня, в первую очередь, может быть полезно аспирантам включенных в него вузов. В частности, тем, у кого российское гражданство и кто думает о возвращении на родину после получения диплома. Устроиться на работу в российский вуз им станет гораздо проще, минуя бюрократические процедуры. Это выгодно и научным институтам нашей страны, поскольку такие ребята - крайне перспективные научные кадры. Я сам получил степень кандидата наук в Университете Дарэма, а затем вернулся в Россию. Чтобы иметь ученую степень и здесь, защищал кандидатскую диссертацию в Академическом университете. Если бы тогда мой университет входил в данный перечень вузов, мне бы, возможно, не потребовалось писать вторую кандидатскую диссертацию на русском языке.

Общество Образование Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито