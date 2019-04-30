Правительство расширило список признаваемых зарубежных вузов

Правительство утвердило новый перечень иностранных организаций, чьи ученые степени признают в России.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Новый список зарубежных научных институтов и вузов пришел на смену старому, утвержденному в 2016 году. Перечень стал больше - теперь в нем 218 организаций.

Что это за список? В него входят учреждения, одновременно входящие в одну из первых трех сотен позиций мировых вузовских рейтингов: Академический рейтинг (Academic Ranking of World Universities), Всемирный рейтинг университетов QS и рейтинг университетов мира Таймс (THE).

Ученая степень специалистов этих организаций будет признаваться в России без каких-либо дополнительных процедур.

В перечне 2019 года пять новых "участников". Это Технологический университет Квинсленда (Австралия), Брюссельский свободный университет (Бельгия), Университет штата Северная Каролина в г. Роли и Джорджтаунский университет (США), а также Университет короля Абдул-Азиза (Королевство Саудовская Аравия).

Признанием зарубежных ученых степеней в России занимается Высшая аттестационная комиссия (ВАК). Почему перечень так важен, "Российской газете" рассказал председатель ВАК, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов:

- Интернационализация университетов в настоящее время предусматривает не только высокую долю иностранных студентов, но и обязательное привлечение иностранных преподавателей и ученых. Но при приеме на работу иностранцев возникает вопрос: как признавать ученую степень, в частности PhD. Да, процедура признания через ВАК есть, но она очень сложная, многоступенчатая и занимает несколько месяцев! Все проще, когда есть утвержденный перечень университетов, который дает право автоматического признания ученых степеней. Это не только облегчает российским вузам прием высококлассных зарубежных профессоров, но и повышает заинтересованность последних. Уверен, данный перечень надо расширять. Мы хотим, чтобы в наши диссоветы входили крупнейшие иностранные ученые с высоким индексом Хирша (h-index), но они имеют только диплом PhD: у них нет степени кандидата или доктора наук. Например, лауреат Нобелевской премии - ученый с мировым именем, но он защитил диссертацию 30 лет назад и у него степень PhD. Признавая ученую степень зарубежного вуза, мы тем самым фактически аккредитуем его по данному показателю.

Напомним, что ученым из университетов, не попавших пока в перечень, для признания их ученых степеней необходимо предоставить в установленном порядке переводы своих документов, а также текст диссертации на русском языке. Диссертация проходит обсуждение ВАК.

Комментарии

Владимир Никифоров, проректор по научной работе Университета ИТМО:

- Наука по своей природе всегда была интернациональна. Взаимное признание научных степеней, безусловно, способствует расширению контактов, активизации сотрудничества между учеными, и любое движение в этом направлении можно только приветствовать.

Кстати, по моему опыту взаимодействия с зарубежными университетами, в других странах вообще нет такого понятия, как государственное признание ученой степени. Коллегам достаточно ознакомиться с публикациями ученого, с его выступлениями на профильных конференциях, чтобы составить впечатление о том, соответствует ли он требованиям степени. Есть, пожалуй, только две области, очень чувствительные к признанию университетских дипломов: медицина и юриспруденция. Там действительно существуют жесткие правила, и это обосновано спецификой. Для всех остальных направлений - гуманитарных, технических, естественнонаучных - на мой взгляд, достаточно взаимного признания на уровне конкретных университетов, заинтересованных в сотрудничестве.

Артём Рыкун, проректор по международной деятельности ТГУ:

- Данный шаг имеет как минимум два смысла. Во-первых, это ещё один аспект, по которому российские наука и образование интегрируются в мировую академическую среду. Устраняя препятствия для европейских учёных, желающих работать в России, мы обогащаем себя новыми идеями и получаем своеобразную гарантию от "инбридинга", который, к сожалению, остаётся весьма типичной болезнью. Кроме того, признавая степени и дипломы европейских университетов, мы открываем российский рынок труда для обладателей европейских дипломов, трудовых навыков и трудовой этики. А современный европейский рынок труда - рынок "голодный". И возможное проникновение на российский рынок труда мотивированных и "голодных" до работы европейцев позволит приобрести дополнительный тонус и обладателям российских дипломов.

Иван Иорш, руководитель Международной научной лаборатории фотопроцессов в мезоскопических системах Университета ИТМО:

- Расширение перечня, в первую очередь, может быть полезно аспирантам включенных в него вузов. В частности, тем, у кого российское гражданство и кто думает о возвращении на родину после получения диплома. Устроиться на работу в российский вуз им станет гораздо проще, минуя бюрократические процедуры. Это выгодно и научным институтам нашей страны, поскольку такие ребята - крайне перспективные научные кадры. Я сам получил степень кандидата наук в Университете Дарэма, а затем вернулся в Россию. Чтобы иметь ученую степень и здесь, защищал кандидатскую диссертацию в Академическом университете. Если бы тогда мой университет входил в данный перечень вузов, мне бы, возможно, не потребовалось писать вторую кандидатскую диссертацию на русском языке.