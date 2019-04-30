Заседание Евразийского межправсовета проходит в Ереване

Вопросы реализации цифровой повестки ЕАЭС, устранения препятствий на внутреннем рынке союза, промышленной кооперации, таможенного сотрудничества и экономики сформировали пакет первоочередных тем заседания Евразийского межправительственного совета, которое 30 апреля проходит в столице Армении, информирует БЕЛТА. Протоколом заседания предусмотрены встречи в узком и расширенном составе.

Еще накануне в Ереван прибыли премьер-министры Союзного государства - Дмитрий Медведев и Сергей Румас, у которого на полях форума запланирована отдельная встреча и со своим российским коллегой.

Главы правительств Содружества ознакомятся на заседании с докладом ЕЭК "О создании условий для развития цифровой экосистемы торговли в Евразийском экономическом союзе", содержащим рекомендации по развитию интернет-торговли в союзе. Будет также представлен отчет о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в истекшем году, предложения по утверждению единых подходов к определению страны происхождения при вывозе товаров.

Члены межправсовета рассмотрят и проект описания эталонной модели национального механизма "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности.