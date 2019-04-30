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30.04.2019 09:57
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В восьми из девяти случаев советам из соцсетей, касающимся диеты и тренировок, верить нельзя. Об этом свидетельствует новое исследование ученых из университета Глазго.

Фото: iStock
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Предметом исследования стали рекомендации британских блогеров, имеющих более 80 тысяч подписчиков в соцсетях, и активно пишущих на тему снижения веса и здорового образа жизни. "Мы обнаружили, что блоги нельзя считать заслуживающими доверия источниками информации о похудении. Зачастую авторы представляют свои мнения как неоспоримые факты. В то же время эти данные не соответствуют реальным нормам питания. Это может быть опасным, поскольку аудитория у блогов очень широкая", - цитирует Eurekalert ведущего автора исследования Кристину Саббах.

Ученые проанализировали сведения, опубликованные в девяти наиболее популярных тематических блогах с мая по июнь 2018 года. Оценивалась достоверность, предвзятость, объективность информации, а также наличие ссылок на другие ресурсы. Также исследователи рассмотрели по 10 последних рецептов приготовления пищи, опубликованные в каждом блоге. Каждое блюдо оценивалось на предмет содержания калорий, белков, жиров, углеводов, клетчатки, сахара и соли. Эти данные сравнили с рекомендациями британских диетологов, работающих в национальной системе здравоохранения.

Как выяснилось, только одного автора из девяти можно было назвать заслуживающим доверия, и то не на сто процентов. Он имеет диплом диетолога.

Фото: iStock
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- Это исследование приводит новые доказательства разрушительной силы соцсетей. Любой Том, Дик или Гарри могут выйти в эфир, опубликовать что угодно и убедить своих сторонников в этом. Прискорбно, что этот джинн уже вышел из бутылки. Заставить этих блогеров публиковать проверенную информацию почти невозможно, они будут до последнего защищать свою свободу слова, - рассказал The Independent председатель Национального форума по борьбе с ожирением Там Фрай.

Недостоверные зож-советы в соцсетях - это беда и российской аудитории. На днях член комиссии РАН по противодействию фальсификации науки Петр Талантов озвучил в своем аккаунте в Facebook результаты проверки популярного Instagram-блогера Елены Корниловой.

Девушка подтверждала свои небезопасные рекомендации якобы имеющимися дипломами мировых вузов. Оказалось, что липовыми. "Мы имеем дело с патологической лгуньей. Её ложь небезопасна и несёт прямую угрозу здоровью 250+ тысяч подписчиков. Пожалуйста, помните, что Instagram - неподходящее место для медицинских советов", - подчеркнул Петр Талантов.

Общество Наука Общество Здоровье
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