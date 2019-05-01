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01.05.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Apple может снизить цены на продукцию из-за снижения продаж

Текст: Екатерина Ясакова

Выручка компании Apple за второй квартал этого года составила 58 миллиардов долларов, что на 5 процентов меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, свидетельствуют данные отчета компании.

Фото: REUTERS/DADO RUVIC Фото: REUTERS/DADO RUVIC
Фото: REUTERS/DADO RUVIC
Фото: istockphoto.com
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Квартальная прибыль на акцию составила 2,46 доллара, что на 10 процентов меньше, чем за тот же период предыдущего финасового года. Международные продажи составили 61 процент от выручки за квартал.

Чистая прибыль составила 11,5 миллиарда долларов, что на 16 процентов меньше по сравнению с предыдущим годом. Выручка от продаж смартфонов iPhone составила 31 миллиард долларов, что на 6 миллиардов долларов меньше, чем в прошлом году.

За два года это первый случай столь серьезного падения показателей. Одна из возможных причин - неактивные продажи iPhone во многих странах, а в некоторых - полный запрет.

Исправить ситуацию может примирение американского производителя процессоров Qualcomm и Apple. Недавно они достигли соглашения, которое вновь допускает продажу продукции Apple по всему миру, частично ограниченную в связи с нарушением патентных прав.

Фото: Apple
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В декабре прошлого года китайский суд занял позицию Qualcomm, подтвердив, что Apple использует технологии без их ведома. В результате в Китае был запрещен ряд моделей смартфонов Apple.

Если продажи не вырастут, компании придется снизить цены, уверены аналитики. В январе после повышения НДС цены на смартфоны резко подорожали. Правда, вскоре появилась новость, что Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару. Глава компании Тим Кук тогда сообщил, что возвращение к ценам годичной давности поможет продажам в ряде регионов.

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