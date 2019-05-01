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01.05.2019 09:46
Рубрика: Экономика

Банки могут уравнять комиссии при межрегиональных переводах

Текст: Екатерина Ясакова

Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации,  опубликованной на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что новые правила избавят банковского клиента от межрегиональной дискриминации, с которой он сталкивается при переводе денег на счет, открытый в другом регионе. За эту операцию клиент вынужден платить комиссию.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Изменения, которые разрабатываются по поручению министра финансов Антона Силуанова, планируется внести в закон "О банках и банковской деятельности". Также изменения разрабатываются в рамках "дорожной карты" ФАС по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Предполагается, что меры будут стимулировать рынок оптимизировать свои процессы.

Планируемый срок вступления закона в силу - июль 2020 года.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Правительство ФАС
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