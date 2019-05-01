Банки могут уравнять комиссии при межрегиональных переводах

Федеральная антимонопольная служба начала разрабатывать поправки в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий при переводах денег внутри банковской сети, говорится в информации, опубликованной на портале нормативных правовых актов. Предполагается, что новые правила избавят банковского клиента от межрегиональной дискриминации, с которой он сталкивается при переводе денег на счет, открытый в другом регионе. За эту операцию клиент вынужден платить комиссию.

Изменения, которые разрабатываются по поручению министра финансов Антона Силуанова, планируется внести в закон "О банках и банковской деятельности". Также изменения разрабатываются в рамках "дорожной карты" ФАС по развитию конкуренции в отраслях экономики России. Предполагается, что меры будут стимулировать рынок оптимизировать свои процессы.

Планируемый срок вступления закона в силу - июль 2020 года.