Боксер Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира

Российский боксер Денис Лебедев восстановлен в статусе суперчемпиона мира в первом легком весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании "Мир бокса".

Ранее Лебедев долгое время являлся "чемпионом в отпуске". И он должен был биться за чемпионский титул с украинцем Александром Усиком, однако тот принял решение перейти в супертяжелый вес и от боя с Денисом отказался.

Когда состоится следующий поединок 39-летнего россиянина пока неизвестно, однако сообщалось, что Лебедев может выйти на ринг этим летом, после чего завершит карьеру. На данный момент на счету Дениса 32 победы на профессиональном ринге (23 - нокаутом) и два поражения.